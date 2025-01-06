وصفة نواة التمر المذهلة لتكثيف الحواجب والرموش في ثلاث أيام فقط

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رياض - احمد صلاح - تحلم العديد من النساء بالحصول على حواجب كثيفة ورموش طويلة، حيث تلعب دورًا كبيرًا في إبراز جمال العينين وإطلالتك بشكل جذاب، و كثيرًا ما نلجأ إلى مستحضرات التجميل التي تعمل على تكثيف الحواجب والرموش، لكننا نغفل عن العلاجات الطبيعية التي قد تكون أكثر فاعلية وأمان، و من بين هذه العلاجات الفعالة وصفة نواة التمر الرائعة التي تعتبر من الوصفات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في تعزيز نمو الشعر وتكثيفه بشكل طبيعي، في هذا المقال نقدم لحضراتكم وصفة منزلية بسيطة وآمنة لتحصلي على حواجب ورموش كثيفة.

وصفة نواة التمر لتكثيف الحواجب والرموش

مكونات الوصفة:

4 حبات من نواة تمر (مطحونة).

2 فص ثوم مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت خروع.

مقدار ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

نصف بصلة مبشورة.

طريقة التحضير: