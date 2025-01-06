انت الأن تتابع خبر وصفة نواة التمر المذهلة لتكثيف الحواجب والرموش في ثلاث أيام فقط والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تحلم العديد من النساء بالحصول على حواجب كثيفة ورموش طويلة، حيث تلعب دورًا كبيرًا في إبراز جمال العينين وإطلالتك بشكل جذاب، و كثيرًا ما نلجأ إلى مستحضرات التجميل التي تعمل على تكثيف الحواجب والرموش، لكننا نغفل عن العلاجات الطبيعية التي قد تكون أكثر فاعلية وأمان، و من بين هذه العلاجات الفعالة وصفة نواة التمر الرائعة التي تعتبر من الوصفات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في تعزيز نمو الشعر وتكثيفه بشكل طبيعي، في هذا المقال نقدم لحضراتكم وصفة منزلية بسيطة وآمنة لتحصلي على حواجب ورموش كثيفة.
وصفة نواة التمر لتكثيف الحواجب والرموش
مكونات الوصفة:
- 4 حبات من نواة تمر (مطحونة).
- 2 فص ثوم مفروم ناعم.
- ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت خروع.
- مقدار ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.
- نصف بصلة مبشورة.
طريقة التحضير:
- قومي بتحميص نواة التمر جيدًا في مقلاة على نار هادئة حتى تصبح جافة تمامًا.
- بعد ذلك اتركيها لتبرد ثم اطحنيها حتى تصبح ناعمة، كما يمكن طحن النواة في مطحنة التوابل للحصول على مسحوق ناعم.
- قومي بتقشير فصوص الثوم وافرميها جيدًا من خلال استعمال مطحنة صغيرة.
- أضيفي نصف البصلة المبشورة في وعاء صغير، امزجي مسحوق نواة التمر المطحونة مع الثوم المفروم، ثم
- أضيفي زيت الزيتون وزيت جوز الهند، وامزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.
- ارفعي تلك المكونات على حمام مائي حتى الغليان ربع ساعة، ثم صفيهم واحتفظي بهم في عبوة ماسكرا نظيفة.
- باستخدام فرشاة الماسكرا قومي بتوزيع الخليط على حواجبك ورموشك، مع مراعاة تجنب ملامسة العينين.
- قومي بتكرار هذه الوصفة يومياً لمدة ثلاث أيام ولاحظي النتيجة السريعة في التكثيف.
- إذا كانت بشرتك حساسة، تأكدي من إجراء اختبار بسيط على جزء صغير من الجلد قبل وضع الوصفة على الحواجب أو الرموش لتجنب أي تفاعلات جلدية.
- للحصول على أفضل نتائج، حافظي على ترطيب المنطقة المحيطة بالحواجب والرموش باستخدام كريم مرطب مناسب.