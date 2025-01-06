انت الأن تتابع خبر «إزاي كنا بنرميه وهو كنز حرفياً».. 6 فوائد غير متوقعة لتفل القهوة هتبهرك | هتقولي ياريتني عرفتها من زمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد القهوة من المشروبات المفضلة للكثيرين حول العالم، إذ تبدأ بها الكثير من الصباحات وتنتهي مع آخر رشفة، لكن هل تعلمون أن تفل القهوة المتبقي بعد شربها يمكن أن يكون له العديد من الاستخدامات المذهلة؟ بدلاً من التخلص منه، يمكنكم الاستفادة من هذا المنتج الطبيعي بطرق متعددة، إليكم بعض الفوائد التي قد تجعلكم تفكرون مرتين قبل رميه.

1. تنظيف الأواني بفعالية

يعتبر تفل القهوة من المكونات الطبيعية التي تحتوي على زيوت عضوية تساعد في إزالة الدهون والأوساخ الصعبة يمكن استخدامه بسهولة لتنظيف الأواني، فقط قوموا بفرك الأواني بالتفل المبلل، ثم اشطفوها بالماء لتلاحظوا الفرق في النظافة.

2. تعزيز نمو النباتات

يحتوي تفل القهوة على العديد من العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والنيتروجين، التي تدعم نمو النباتات يمكن إضافة تفل القهوة إلى التربة في الحديقة أو داخل المنزل، مما يساعد في تعزيز صحة النباتات وتطوير نموها بشكل طبيعي.

3. امتصاص الروائح الكريهة

تتميز القهوة برائحتها العطرية القوية التي تستطيع التغلب على الروائح غير المرغوب فيها يمكن استخدام تفل القهوة في امتصاص الروائح في الأماكن المغلقة مثل المطبخ أو الثلاجة، عبر وضع كمية من التفال في وعاء مفتوح داخل المكان، ليزول الروائح المزعجة.

4. تلميع الأسطح المعدنية

بالإضافة إلى تنظيف الأواني، يمكن لتفل القهوة أن يعمل كملمع طبيعي للأسطح المعدنية مثل النحاس والفضة ما عليكم سوى فرك الأسطح بتفل القهوة المبلل ثم شطفها وتجفيفها للحصول على لمعان رائع.

5. صناعة الشموع المعطرة