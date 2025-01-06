انت الأن تتابع خبر غيري مظهر شعرك واصبغيه بملعقة حنة في المنزل وتمتعي بلون جذاب وانسي الشيب نهائيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صنف الشعر عالميا بانه يشكل جزء كبير مم جمال المراة بل انه وصل الي نصف جمال المراة اي ان المراة تمتلك نصف جمالها في شعرها فقط لذلك يسعي الكثير من السيدات والبنات الي الحفاظ علي مظهر شعرها صحي ولامع وبراق خاليا من التقصف ترغب الكثير من السيدات في مواكبة عصر الموضة في عالم جمال الشعر لذلك تلجا الي الصبغات الطبيعية للشعر الغير مكلفة.

وصفة الحنة لصبغ الشعر

لكل سيدة وفتاة ترغب في تغيير لون شعرها بلون طبيعي وجذاب بدون أي أضرار على الشعر، إليكي سيدتي طريقة صبغ الشعر بالحنة الطبيعية، فيمكن لأي سيدة أن تقوم بصبغ شعرها في المنزل بكل سهولة دون الذهاب لصالونات التجميل ودفع المبالغ الباهظة كما أن الصبغات هذه تحتوي على مواد ضارة تتلف وتساقط الشعر، فمعروف أن الحنة تعطي الشعر نعومة ولمعان.

المكونات:

خمس معالق كبيرة من الحنة.

موزة.

ثلاث معالق عسل نحل نقي.

ثلاث معالق زيت لوز.

معلقة كبيرة من القهوة الداكنة.

وعاء.

بونيه.

فرشاة.

فوطة.

طريقة التحضير