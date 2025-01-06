انت الأن تتابع خبر غيري مظهر شعرك واصبغيه بملعقة حنة في المنزل وتمتعي بلون جذاب وانسي الشيب نهائيا والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - صنف الشعر عالميا بانه يشكل جزء كبير مم جمال المراة بل انه وصل الي نصف جمال المراة اي ان المراة تمتلك نصف جمالها في شعرها فقط لذلك يسعي الكثير من السيدات والبنات الي الحفاظ علي مظهر شعرها صحي ولامع وبراق خاليا من التقصف ترغب الكثير من السيدات في مواكبة عصر الموضة في عالم جمال الشعر لذلك تلجا الي الصبغات الطبيعية للشعر الغير مكلفة.
وصفة الحنة لصبغ الشعر
- لكل سيدة وفتاة ترغب في تغيير لون شعرها بلون طبيعي وجذاب بدون أي أضرار على الشعر، إليكي سيدتي طريقة صبغ الشعر بالحنة الطبيعية، فيمكن لأي سيدة أن تقوم بصبغ شعرها في المنزل بكل سهولة دون الذهاب لصالونات التجميل ودفع المبالغ الباهظة كما أن الصبغات هذه تحتوي على مواد ضارة تتلف وتساقط الشعر، فمعروف أن الحنة تعطي الشعر نعومة ولمعان.
المكونات:
- خمس معالق كبيرة من الحنة.
- موزة.
- ثلاث معالق عسل نحل نقي.
- ثلاث معالق زيت لوز.
- معلقة كبيرة من القهوة الداكنة.
- وعاء.
- بونيه.
- فرشاة.
- فوطة.
طريقة التحضير
- نقوم بغسل الشعر جيدا وتنظيفه قبل وضع الصبغة عليه لكي نحصل علي اكبر قدر ممكن من الاستفادة بمكونات الصبغة الطبيعية.
- نترك الشعر يجف لمدة خمس دقائق.
- نحضر وعاء نظيف ونضع به خمس معالق كبيرة من الحنه وموزة مفرومة وثلاث معالق من العسل الابيض النقي وثلاث معالق مم زيت اللوز ومعلقة كبيرة من القهوة الداكنة.
- نقوم بتقليب جميع مكومات صبغة الحنة الطبيعية للشعر الحنة والعسل الابيض وزيت اللوز والقهوة والموزة المفرومة مع بعضها البعض لمدة ثلاث دقائق حتي نحصل علي قوام متماسك لصبغة الشعر بالحنة.
- بعد ذلك نضيف ثلاث معالق كبيرة من الماء المغلي ونستمر في التقليب لمدة خمس دقائق لكي تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.
- نترك خليط صبغة الحنة لمدة خمس دقائق.
- نقوم بعمل مساج للشعر عن طريق حركات دائرية في جميع أجزاء فروة الراس لمدة خمس دقائق.
- نحصر الفرشاة ونقوم بغسلها جيدا بالماء المغلي.
- ونقوم بتوزيع صبغة الحنة علي جميع اجزاء الشعر وفروة الراس.
- نغطي الراس بالبونيه وفوقه فوطه مبلولة بالماء المغلي وتم عصرها جيدا.
- نتركها لمدة ثلاث ساعات وبعدها نقوم بشطف الشعر.