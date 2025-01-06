انت الأن تتابع خبر لو شعرك مجعد.. كريم الصبار للشعر لترطيب وتنعيم وفرد الشعر وودعي الهيشان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحتوي كريم الصبار للشعر على الكثير من الفوائد التي تجعله من أكثر كريمات الشعر انتشارًا بين الكثير من الفتيات، فهو كريم طبيعي يعمل على إعطاء الشعر الترطيب اللازم له والذي يحتاجه لكي يظهر بمظهر أنيق وجذاب، كما أنه يعمل على تطويل وكثافة الشعر بشكل ملحوظ ويخلص الشعر من القشرة نظرًا لأنه له خصائص مضادة للبكتيريا والالتهاب.

كريم الصبار للشعر

يتكون هذا الكريم من عدة مكونات طبيعية لها فوائد متعددة للشعر، لذلك لابد من استخدامه بشكل صحيح ومستمر للحفاظ على الشعر من التلف والتساقط ويتم تحضيره واستخدامه كالآتي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار الطبيعي.

4 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون الخام.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند الخام.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز المر.

ملعقتان صغيرتان من فيتامين E.

عدة قطرات بسيطة من زيت البابونج.

طريقة التحضير والاستخدام

في البداية لا بد من تحويل زبدة الشيا وزيت جوز الهند إلى حالة سائلة وهنا لابد من وضعهم في حمام مائي.

يتم إحضار وعاء صغير ويتم وضع زيت جوز الهند وزبدة الشيا فيه ويتم تقليبهم مع بعض جيدًا.

يتم إحضار وعاء كبير يكفي لوضع الوعاء الصغير داخله ويملأ بالماء ويوضع على النار حتى تصل الماء إلى درجة الغليان.

يتم وضع الوعاء في الماء الساخن حتى يذوب تمامًا.

يتم إضافة بقية المكونات إليهم مع التقليب جيدًا حتى يصبح الخليط متداخل.

يترك الخليط جانبًا حتى يبرد تمامًا.

يتم وضع الخليط في علبة زجاجية نظيفة ويتم وضعه في الثلاجة.

يتم تنظيف الشعر جيدًا قبل استخدام الكريم من خلال غسله بالماء الفاتر والشامبو للتخلص من آثار الزيوت القديمة.

يتم تجفيف الشعر واستخدام الكريم.

يفضل استخدام الكريم بشكل يومي للحصول على النتيجة المرجوة.

يمكن الاحتفاظ بالكريم في الثلاجة لمدة أسبوعين.

في نهاية