تعطير الإبط والتخلص من الرائحة نهائيًا بوصفات طبيعية

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رياض - احمد صلاح - تعطير الإبط والتخلص من الرائحة نهائيًا، ظهور الرائحة من منطقة تحت الإبط لهو أمر صحي تمامًا لأن ذلك يدل على عمل الغدد العرقية بشكل ناجح لهذا النساء اللاتي يقمن بمحاولات لمنع خروج العرق هو أمر خاطئ تمامًا والأصح هو البحث عن طرق لتعطير رائحة العرق التي تخرج من منطقة تحت الإبط لأن من الطبيعي خروج العرق ولكن إذا كان خروج العرق بكثرة وزيادة الرائحة الكريهة فإن هنا تكمن المشكلة.

أسباب رائحة العرق تحت الإبط

يجب أن نحدد أسباب ظهور رائحة العرق من منطقة الأندر أرم وهي منطقة تحت الإبط حيث أن

هناك العديد من الأسباب منها:

مشاكل عديدة في الجهاز الهضمي كالإمساك وأمراض الكبد.

المصابين بمرضى السكري.

نقص المواد الغذائية التي تتوفر في الجسم.

عدم العناية بالنفس وقلة العناية الشخصية والنظافة.

بعض الأمراض الوراثية.

وصفات لتعطير منطقة الإبط

يظهر العرق في تلك المنطقة لأنها منطقة رطبة تسهل من نمو البكتيريا بها وتقوم تلك البكتيريا بعملها في ظهور رائحة العرق لذلك هذه بعض الوصفات للتخلص من عرق الإبط:

خل التفاح لتعطير الإبط

يعمل خل التفاح على القضاء على البكتيريا التي تسبب رائحة العرق وتثبت درجة الحامضية في منطقة الإبط فيكون الوسط غير مناسب لنمو البكتيريا وخروج العرق.

استخدام خل التفاح

نقع الجسم في حوض الاستحمام المليء بماء فاتر مضاف له ربع كوب خل تفاح لمدة ربع ساعة.

أو فرك منطقة الإبط بالخل ثلاث دقائق قبل النوم وعند الاستيقاظ.

صودا الخبز لطرد رائحة العرق

تقوم صودا الخبز بامتصاص الرطوبة من مناطق الجسم التي تخرج منها رائحة العرق مثل منطقة تحت الإبط من وكذلك قتل البكتيريا الموجودة بها.

استخدام صودا الخبز