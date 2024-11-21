«ما تروحيش كوافير تاني..!!» طريقه عمل الكرياتين الطبيعي في المنزل لتنعيم الشعر وملئ الفراغات هيبقى زي الحرير في وقت قصير.. النتيجة هتبرك..!!

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رياض - احمد صلاح - الشعر الناعم والانسيابي حلم يسعى إليه الكثيرون، لكن استخدام المواد الكيميائية لفرد الشعر قد يسبب ضررا كبيرا على المدى الطويل إذا كنت تبحثين عن بديل طبيعي وآمن للحصول على شعر ناعم ولامع، فإن لحليب هو الحل السحري يحتوي الحليب على بروتينات وعناصر مغذية تعزز صحة الشعر وتمنحه النعومة المطلوبة دون أي أضرار.

طريقة استخدام الحليب لفرد الشعر الخشن

قناع الحليب النقي:

المكونات كوب من الحليب كامل الدسم (يمكنك استخدام حليب جوز الهند للحصول على ترطيب إضافي).

الطريقة

صبي الحليب في زجاجة بخاخ نظيفة.

قومي برش الحليب على الشعر الجاف من الجذور حتى الأطراف.

اتركيه لمدة 30-45 دقيقة، مع تمشيط الشعر كل 10 دقائق لفرده.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر وشامبو خفيف، وستلاحظين الفرق من أول استخدام.

قناع الحليب مع العسل

كوب من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من العسل الطبيعي.

الطريقة:

1. امزجي الحليب مع العسل جيدًا.

2. وزعي الخليط على شعرك بالتساوي واتركيه لمدة ساعة.

3. اشطفي شعرك بالماء والشامبو.

هذا القناع يعمل على تغذية الشعر بعمق ويمنحه لمعانًا كالحرير.

الحليب مع زيت الزيتون أو جوز الهند

نصف كوب من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

الطريقة