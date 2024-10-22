انت الأن تتابع خبر معجزة القهوة لعلاج الشعر الأبيض نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون رجوعة مرة أخر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القضاء على الشيب بالقهوة، يعاني الرجال والنساء من ظهور الشعر الأبيض في سن مبكر، حيث يجعل شكل الوجه كبير، وقد يكون سبب ظهوره التقدم في العمر أو نقص إنتاج مادة الميلانين التي تقوم بدور صبغ بصيلات الشعر باللون الأسود، ولا يرغب الجميع في ظهور شيب الشعر المزعج، ويفضلون ظهور الشعر باللون الأسود اللامع، لذلك يقوم البعض بصبغ الشعر بألوان مختلفة، ولكن الصبغات مضرة على الشعر وتسبب حرق البصيلات وتساقط الشعر مع كثرة الصبغ، لذا يبحث الجميع عن وصفات طبيعية تساعد في القضاء على الشيب المبكر، والقهوة من المشروبات الداكنة التي يعشقها الكثير، وتدخل في وصفات تفتيح البشرة والقضاء على الشعر الأبيض، لذا سوف نوضح لكم طريقة الإستخدام.

مكونات وصفة القهوة للقضاء على الشعر الأبيض

تتميز القهوة بلونها الداكن الذي يساعد على تلوين الشعر الأبيض المزعج، وبالتالي يمكن استخدامها في صبغ الشعر الأبيض دون الحاجة إلى الصبغات الكيميائية، حيث تتعدد استخداماتها في تفتيح لون بشرة الجسم، وتلوين الشعر الأبيض،

وتتم الطريقة من خلال توفير المكونات التالية.

نصف كوب من القهوة.

ملعقتين من زيت الزيتون.

2 ملعقة من الماء.

شامبو.

طريقة تحضير وصفة القهوة للقضاء على الشعر الأبيض

تمنح القهوة عدة فوائد للشعر تجعله أكثر لمعانا وجمالاً، حيث تساعد على التخلص من الشعر الأبيض المزعج من خلال تلوين الشعر، كما تغذي الشعر وتحسن من إفراز مادة الميلانين المسئولة عن تلوين الشعر، ويساعد زيت الزيتون على تغذية الشعر وزيادة نموه وكثافته،

ويمكنك استخدام الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.

نضع القهوة وزيت الزيتون والماء في وعاء وتخلط جميع المكونات.

نقوم بتقسيم الشعر وتوزيع الخليط من بداية فروة الرأس حتى الأطراف.

نغطي الرأس بالغطاء البلاستيكي ونترك خليط القهوة عليه لمدة ساعتين.

بعدها يتم غسل الشعر بالشامبو الذي يتم إضافة ملعقتين من القهوة عليه.

نكرر استخدام وصفة القهوة حتى نقضي على الشعر الأبيض.

فوائد القهوة للشعر