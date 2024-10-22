انت الأن تتابع خبر «ضاع عمرنا واحنا منعرفش»..تعرفوا على هذه العشبة الجبارة الموجودة في كل مطبخ تسد الشهية وتنقص الوزن بشكل مذهل!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشير دراسات حديثة إلى أن بعض الأعشاب تلعب دورًا مهمًا في تثبيط الشهية وتقليل تناول الطعام، مما يمكن أن يكون مفيدًا في مكافحة السمنة وفقدان الوزن إليك أبرز هذه الأعشاب وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم من خلال موقعنا دوت الخليج.

تأثير الأعشاب على الشهية وتناول الطعام

عشبة الهوديا

تحتوي عشبة الهوديا على مركب نشط يعرف بالغليكوسيد، والذي يساهم في تقليل الشهية على الرغم من استمرار الأبحاث في تحديد فوائدها، إلا أن الدراسات الحالية تشير إلى فعالية الهوديا في علاج السمنة المفرطة والمساعدة في تخفيض الوزن.

الكرالوما

تستخدم الكرالومة للحد من الشعور بالجوع وزيادة القدرة على التحمل أظهرت الأبحاث أن تناول غرام واحد من الكرالومة يوميًا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن وتقليل محيط الخصر، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمن يسعون إلى تحسين نظامهم الغذائي.

عشبة السيلليوم

تعتبر عشبة السيلليوم مصدرًا غنيا بالألياف، حيث تساعد على تقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع تظهر الأبحاث أن السيلليوم يمكن أن يحسن من توازن مستويات السكر في الدم ويزيد من استجابة الإنسولين، مما يؤثر بشكل إيجابي على الشعور بالجوع كما يساهم السيلليوم في خفض مستويات الكولسترول وضغط الدم.

الزنجبيل