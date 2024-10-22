انت الأن تتابع خبر بكل سهولة.. طريقة مذهلة لإزالة شعر الوجه من جذوره وتنعيم البشرة زي الأطفال.. توفير فلوسك عندنا!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث العديد من السيدات والفتيات عن الطرق السهلة التي تُساهم بشكل كبير في إزالة الشعر المتواجد على الوجه وكذلك تنعيم البشرة وترطيبها، ناهيك عن أن ذلك يكون غير الكريمات المستخدمة في مثل هذه الوصفات، خاصة وإن كانت البشرة حساسة وتهيج بشكل كبير، وعليه سنتعرف معًا على أسهل الطرق لإزالة شعر الوجه في السطور التالية.

كريمات إزالة شعر الوجه

يمكنك استخدام الكريمات لإزالة الشعر من الوجه، وفقًا لأتي:-

يتم وضع الكريم على الوجه أو المنطقة التي ترغب في إزالة الشعر منها.

ترك الكريم لمدة ربع ساعة.

ثم يتم استخدام قطعة من القماش النظيفة والمبللة.

ليتم شطف الوجه بالماء للحصول على أجمل بشرة.

طرق إزالة الشعر من الوجه

والطريقة الثانية التي اتباعها لإزالة الشعر من الوج وجميع المناطق المراد إزالة الشعر منها، وفقًا لما يلي:-

يتم غسل الوجه بالماء والغسول المناسب لنوع كل بشرة.

مع وضع جل الألوفيرا او معجون الحاقة.

ليتم تمرير الشفرة المخصصة في للحلاقة، بحيث يكون إتجاه نمو الشعر وليس عكسه.

ثم يتم غسل الوجه بالماء الدافئ فيما بعد.

ليتم وضع كريم مرطب بحيث يكون مخصص لنوع البشرة والقيام بتعقيمها.

حتى تحصل على بشرة جذابة وأنيقه.

كريمات مضرة للبشرة عند السيدات