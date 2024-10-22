انت الأن تتابع خبر اكتشف سر العشبة المنسية التي تعيد احياء الكبد مهما كانت تالفة وتقضي على الكولسترول وتعالج الزكام والسعال بسرعة كبيرة لن تتوقعها.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر عشبة العرعر او كما يطلق عليها علميًا اسم Juniperus communis L واحدة من الاعشاب العطرية ذات الاشجار دائمة الخرة التي تنمو بشكل اساسي في المناطق ذات الحرارة المعتدلة في مناطق شمال اوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وغيرهم، ويتم استخدام عشبة العرعر في علاج مختلف انواع الامراض اضافةً إلى الوقاية من بعض الامراض الاخرى ايضًا، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن عشبة العرعر تابعونا عبر دوت الخليج

ماهي فوائد عشبة العرعر