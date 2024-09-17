انت الأن تتابع خبر احتفظ بنضارة البقدونس والشبت لمدة شهر كامل في الثلاجة بطريقة عبقرية وكأنها طازجة!!؟؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك خضروات لها نكهات مميزه مثل الشبت والبقدونس والكزبره هذه الخضروات تستخدم في أطباق متعددة الي أنها تحتوي علي فوائد كثيره الجسم والبشرة .تضاف الي الوجبات لتعطي نكهة خاصه مثل الكفته أو البطاطس وغيرها من الأطباق وسوف نناقش في هذا المقال كيف نخزن البقدونس والكزبره والشبت.ولانها من الورقيات الضعيفه قد تتلف بسرعه .

طرق تخزين الشبت والبقدونس والكزبره:

نقوم بإحضار كمية من كلا من الشبت والبقدونس والكزبرة المراد تخزينها ونزيل اي حشائش داخل هذه الحزمه ونغسلها جيدا لنزيل الاتربه منها ثم نضعهما في مصفاه حتي يجفو تماما .للتأكد أنه لا يوجد اي ماء متبقي علي الشبت والبقدونس والكزبره نستخدم المناديل الورقيه لإزاله الماء الذي يتجمع داخلهما.ثم نلفها داخل مناديل ورقيه نظيفة ونضعها داخل كيس من البلاستيك محكم الاغلاق او داخل علبة ثلاجة لحفظ الاطعمة ؛ثم نضع الأكياس داخل الثلاجة واستخدامها حين الحاجه وسوف تظل طازجه لاطول فترة ممكنة ويمكن الاحتفاظ بهم في الثلاجة بعد القيام بتقطعهم.

ما هي فوائد الشبت والبقدونس والكزبرة: