انت الأن تتابع خبر «ياريتني عرفتها من زمان!!» .. طريقة تحضير المخمرية في البيت لتعطير الجسم بمكونات في كل منزل .. ريحتك هتملي المكان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نظرًا لأن تأثير المخمرة يبقى ثابتًا على البشرة لفترة طويلة على مدار اليوم، وذلك بسبب استخدام مواد طبيعية عطرية متنوعة تساهم في ترطيب البشرة حتى في حالة عدم استخدام المخمرية، فالمحمرية من المستحضرات التجميلية المعروفة والمفضلة التي تستخدم باستمرار لتعطير الجسم وإزالة رائحة العرق الكريهة، في هذا المقال سنوضح كيفية تحضير المحمرة بالتفصيل وبدقة، وكذلك كيفية استخدامها بشكل صحيح لتحقيق نتائج جيدة وفعالة في تنعيم وتعطير وترطيب الجسم.

طريقة تحضير المخمرية

المخمرية هي واحدة من أكثر المنتجات المتوفرة في السوق ويمكن تحضيرها بسهولة من خلال الجمع بين المكونات البسيطة اللازمة لها:

3 ملاعق من العطر المفضل لديك.

2 ملاعق صغيرة من زيت اللوز

2 ملاعق كبيرة من زيت الجلسرين.

1 ملعقة كبيرة من مرطب الفازلين.

طريقة التحضير

تسهّل الخطوات التالية على الجميع صنع سائل مخمّر فرنسي معطّر ومرطّب في المنزل:

ضعي الفازلين في وعاء ثم أذيبيه في الميكروويف او عن طريق التسخين علي البوتاجاز، أضف الجليسرين والعطر بكمية مناسبة وقليل من زيت اللوز، أضف الزيوت العطرية لإضفاء الرائحة العطرية المميزة، اخلط جميع المكونات جيدًا حتي تمتزج تماما، توضع المخمرية في وعاء محكم الإغلاق وتوضع في الثلاجة لمدة ساعة علي الاقل قبل الاستخدام.

استخدامات المخمرية