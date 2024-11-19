شكرا لاهتمامك لمعرفة “ثبتها الان” تردد قناة أون تايم سبورت 2024 على الأقمار الصناعية وخطوات تثبيتها على التلفاز والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

البحث عن تردد قناة اون تايم سبورت 2024 على الأقمار الصناعية من اكثر الترددات بحثا من قبل الكثير من مشجعين كرة القدم والبطولات الرياضية الهامة، باعتبار قناة اون تايم سبورت من ابرز القنوات الفضائية التي تقوم بنقل المباريات المحلية الهامة بجودة عالية، فا سنعرض اليكم بيانات تردد قناة اون تايم سبورت على الأقمار الصناعية المختلفة في السطور التالية في موقعنا الإخباري اقرأ نيوز لكى تتمكنوا من تثبيتها علي جهاز الاستقبال الخاص بكم.

تردد قناة اون تايم سبورت 2024

مع تداول البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة من قبل الكثير من مشجعين كرة القدم، لكى يتمكنوا من تثبيتها على جهاز الاستقبال الخاص بهم ومتابعة أبرز المباريات والبرامج الرياضية التي تقوم القناة بنقلها، فا اليكم تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعى النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة اون تايم سبورت على العرب سات

واذا كنت تريد ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 2024 من خلال القمر الصناعى العرب سات، عليك اتباع البيانات الاتية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

خطوات ضبط قناة أون تايم سبورت على التلفاز

وبعد ان عرضنا اليكم بيانات تردد قناة اون تايم سبورت 2024 على النايل سات والعرب سات، عليكم اتباع بعض الخطوات البسيطة لكى تتمكنوا من تثبيت قناة اون تايم سبورت على جهاز الاستقبال الخاص بكم، وجاءت هذه الخطوات على النحو التالى: