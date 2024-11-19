شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على نايل سات وعرب سات وتابع أناشيد الأطفال الدينية والتعليمية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تصدر تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد من أبرز ترددات القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، حيث تتمتع بشعبية كبيرة بين الصغار والكبار على حد سواء، فقد تقدم القناة محتوى متنوعًا يشمل الأغاني والأناشيد التي تهدف إلى ترسيخ القيم الأخلاقية، وتعزيز العلاقات الإيجابية مع الأسرة والمحيط، فالآن من خلال موقعنا الإخباري “إقرأ نيوز” سنستعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة والمتعلقة حول آخر تحديثات الترددات الخاصة بالقناة عبر مختلف الأقمار الصناعية، عبر السطور القليلة القادمة، تابعونااا…

تردد قناة طيور الجنة

تقدم القناة مجموعة من الأناشيد التعليمية والترفيهية التي تساعد الأطفال على تعلم اللغة العربية، مما يجعلها مفضلة لدى العديد من الأسر، ومع ذلك شهدت القناة تحديثات على تردد قناة طيور الجنة عبر الأقمار الصناعية، وفيما يلي أحدث تردد للقناة.

آخر تردد لقناة طيور الجنة 2024 على نايل سات

التردد الجديد: 11274

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

آخر تردد لقناة طيور الجنة 2024 على عرب سات

التردد الجديد: 11310

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

كيفية ضبط قناة طيور الجنة الجديد 2024 على جهاز الاستقبال

يمكنك بكل سهولة ضبط قناة طيور الجنة الجديد 2024 على جهاز الاستقبال المنزلي، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى إعدادات جهاز الاستقبال.

ثم اختيار خيار “التثبيت اليدوي”.

ثم إدخال معلومات التردد بدقة.

ثم انتظار تحميل القناة.

وأخيرًا، احفظ الإعدادات، وستجد القناة جاهزة للمشاهدة في قائمة القنوات.

برامج قناة طيور الجنة 2025

تقدم قناة طيور الجنة باقة متنوعة من البرامج التي تلبي احتياجات الأطفال واهتماماتهم، من أبرزها:

برنامج نشرة أخبار الدار

برنامج مناجاة

برنامج الرسام الصغير

برنامج أنا أحبكم

برنامج رياضة في رياضة

برنامج طيور الجنة في عيونهم

برنامج كواليس

برنامج ماما قالت

برنامج رتل القرآن ترتيلاً

برنامج حكاية جنى

برنامج حروف الهجاء

برنامج رمضانيات

برنامج مغامرات كامبنج

أغاني وأناشيد قناة طيور الجنة

تتميز القناة أيضًا بأغاني وأناشيد دينية وترفيهية محببة للأطفال، مثل: