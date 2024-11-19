شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 علي العرب سات والنايل سات وخطوات طريقة ضبط التردد والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ارتفعت مؤشرات البحث من قبل الكثير من الآباء والامهات عن معرفة ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، حيث يعتر تردد قناة طيور الجنة هو أحد أهم الترددات التي يبحث عنها الآباء والأمهات بشكل مستمر، حيث تتميز قناة طيور الجنة بمحتواها الرائع الذي يجمع بين التعليم والتسلية، وقد حصلت قناة طيور الجنة علي ثقة الأهل ويرجع ذلك الي الأغاني والأناشيد التي تعرضها، حيث أنها تساهم بشكل كبير في تعزيز المهارات اللغوية والفكرية لدى الأطفال، كما أنها تعمل على غرس القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية في نفوس وعقول الأطفال بأسلوب جذاب وممتع، ومن خلال موقعنا الاخباري اقرأ نيوز سنوضح لكم كافة التفاصيل عن تردد قناة طيور الجنة علي كافة الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة

يرغب الكثير من أولياء الأمور في معرفة تردد قناة طيور الجنة لكي يقضون أطفالهم معظم أوقاتهم برفقة برامج وأغاني قناة طيور الجنة، حيث تمكنت هذه القناة من جذب الأطفال وتحقيق شعبية واسعة بفضل أسلوبها المبتكر والمميز، حيث أنها تركز على أن يكون ما تعرضه مفيد وهادف يجمع بين التعليم والترفيه، ومن الجدير بالذكر أنها قناة مجانية تعرض محتواها على مدار اليوم دون توقف، ويمكن لأولياء الامور تثبيت تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات بكل سهولة، وذلك من خلال كتابة البيانات التالية:

تردد قناة طيور الجنة علي النايل سات

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة علي العرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

نزل تردد قناة طيور الجنة