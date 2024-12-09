استقبل تردد قناة الكويت الأولى عبر الأقمار الصناعية لمتابعة الأخبار والرياضة لحظة بلحظة

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الرياض - أحمد صلاح - استطاعت قناة الكويت أن تقوم بعرض العديد من المبارايات الكروية على المستويين المحلي والعالمي، وحرصت أيضا على إذاعة و تقديم المبارايات الحديثة وذلك إلى جانب البرامج الترفيهية والاخبارية، بالإضافة إلى ذلك تقدم العديد من البرامج التحليلية التي يتولى تقديمها أشهر الإعلاميين، حيث تتخصص القناة في تقدم محتوى شامل و متنوع بأعلى جودة وأفضل مستوى، وتمتلك القناة لها العديد من المتابعين في جميع دول الشرق الأوسط والخليج العربي وخاصة دولة الكويت.

تردد قناة الكويت الأولى على النايل سات

يمكنك ضبط تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات، باستقبال أحدث الترددات، وهو:

التردد: 11054.

معدل الاستقطاب:عمودي.

معامل الترميز:27500.

مستوى الجودة:HD.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الكويت الأولى عبر العرب سات

يستطيع المتابعين استقبال التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي العرب سات، وذلك من خلال ضبط هذا التردد:

التردد:12523.

معامل الاستقطاب:أفقي.

معدل الترميز:27500.

مستوى الجودة:HD.

معدل تصحيح الخطأ: ⅔.

ضبط تردد قناة الكويت الأولى

يمكن استقبال تردد الكويت الاخبارية الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بك، عند قيامك باتباع هذه الخطوات التالية:

استخدام جهاز التحكم الخاص بك وأدخل بعد ذلك إلى قائمة المتعلقة بأوامر الإعدادات.

اختر أيقونة التثبيت اليدوي.

سجل المعلومات التي تتعلق بالقناة عقب كتابة اسمها في مربع البحث.

أختر أمر حفظ بعد ظهور القناة أمامك.

يمكنك بعد ذلك الاستمتاع بمتابعة محتوى القناة المعروض.

أشهر برامج قناة الكويت الاخبارية

تقدم القناة مجموعة متنوعة المحتوى من البرامج الإخبارية والبرامج الرياضية، والتي تنال رضا الجماهير ، ونذكر منها: