انت الان تتابع خبر تردد قناة سي بي سي سفرة عبر النايل سات لتعلم فنون تحضير الأطباق الشرقية والغربية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعد ترد قناة سي بي سي سفرة من الترددات التي يزداد البحث عنها في مصر والوطن العربي، لذا قامت إدارة القناة بمشاركة التردد الحديث للقناة بعد أن تم تغييره مؤخرًا، وذلك لتحسين جودة المحتوى المعروض والاعتماد على تقنيات أعلى في الارسال والاستقبال، حيث أن القناة تحظى بالشهرة والمصداقية وذلك من خلال تقديم العديد من وصفات الطعام الفريدة والمميزة من جميع المطابخ حول العالم بواسطة أمهر الشيفات اللذين يحرصون على استخدام أسهل الوصفات لنقل تجربة غنية وناجحة ينتج عنها أطعمة شهية ولذيذة تناسب العزومات والولائم بكل فخر.

تردد قناة سي بي سي سفرة عبر النايل سات

يستطيع الجميع ظبط تردد القناة الحديث من داخل وخارج دول الوطن العربي، وذلك للاستمتاع بالمحتوى الجديد ووصفات الطبخ والحلويات اللذيذة، وذلك على هذا التردد:

التردد:11390.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

مستوى الجودة: Full hd.

تردد قناة سي بي سي سفرة عبر العرب سات

يسهل ضبط تردد القناة الحديث يدويا، لمتابعة المحتوى الجديد المعروض عليها، وذلك من خلال:

التردد:11393.

معامل الاستقطاب:أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

مستوى الجودة:full hd.

كيفية ضبط تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد

يمكن ضبط واستقبال التردد الجديد للقناة بكل سهولة، وذلك عند اتباع الخطوات التالية:

قم باستخدام جهاز التحكم اليدوي الخاص بريسيفر الاستقبال الشخصي.

أدخل إلى قائمة menu ومنها اضغط على أمر التثبيت اليدوي.

حدد القمر الصناعي المراد استقبال القناة عليه.

أدخل المعلومات التي تتعلق بالقناة المرغوب ضبط ترددها.

انقر على أمر بحث وانتظر بعض الوقت حتى تظهر القناة أمامك اختر أمر حفظ.

برامج قناة سي بي سي سفرة

تقدم القناة مجموعة شهيرة من البرامج، ونذكر منها على سبيل المثال:

برنامج الشيف

المسؤول عن تقديم هذا البرنامج الشيف الشربيني حيث يحرص على تقديم العديد من الوصفات الشرقية والعصائر الطبيعية التي تحظى بإقبال كبير ويقوم بتقديم خطوات الوصفة بكل بساطة وسلاسة ويساعد المرأة على إعداد وجبات العزومات والولائم في المنزل بكل ثقة.

برنامج على قد الأيد

يتم تقديم هذا البرنامج من قبل الشيف الشهيرة نجلاء الشرشابي وتحرص على نشر وصفات سلسة غير مكلفة تساعد النساء في إعدادها بكل سهولة فهي لا تحتاج إلى مكونات باهظة بل تكون على قد الإيد.

برنامج أميرة في المطبخ

يتم تقديم هذا البرنامج من قبل الشيف أميرة شنب وتحرص على تقديم مجموعة كبيرة من الأكلات البسيطة التي يسهل إعدادها في المطبخ دون وجود أي عقبات، واستطاعت من خلال هذه الوصفات أن تستقطب المزيد من نساء البيوت المصرية الراغبات في تعلم اسرار إعداد وتحضير هذه الوصفات بمكونات بسيطة وبدائل موفرة.