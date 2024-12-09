انت الان تتابع خبر هنا القاهرة عاصمة الخبر.. استقبل تردد القاهرة الإخبارية الجديد 2024 لمتابعة الأخبار المحلية والدولية لحظة بلحظة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر قناة القاهرة الإخبارية هي الاختيار الأمثل لمتابعة ما يدور من أحداث ووقائع وأنباء محلية ودولية بصدق وشفافية، حيث تقوم القناة بعرض مجموعة كبيرة من البرامج التي تعمل على نشر الأخبار من موقعها للمتابعين من أرجاء الوطن العربي وذلك حتى تعمل على كسب رضا الجماهير.

تردد قناة القاهرة الإخبارية عبر النايل سات

يسهل استقبال القناة على التردد الجديد وذلك من خلال إجراء بحث يدوي منزلي ومن ثم تدوين بيانات الاستقبال كالتالي:

التردد: 11747.

معامل الترميز:24500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾ .

معامل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة القاهرة الإخبارية عبر العرب سات

يمكنك ضبط تردد القناة يدويا للاستمتاع بها، على أحدث تردداتها، وهو:

التردد: 12520.

معامل الاستقطاب:رأسي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

أشهر برامج قناة القاهرة الإخبارية

يستطيع العديد من البرامج المثيرة، التي تقوم بنقل أحدث الأخبار لحظة بلحظة، ونذكر منها:

برنامج واجه الحقيقة. العالم شرقاً. هذا المساء. عايش. برنامج ثم ماذا حدث. 10 داونينج ستريت. صباح جديد. برنامج دوري النقاد.

كيفية استقبال تردد قناة القاهرة الإخبارية

يسهل ضبط تردد القناة وذلك باتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى قائمة الإعدادات Menu.

التوجه بعد ذلك إلى أيقونة التركيب اليدوي.

يطلب كتابة بالمعلومات التي تتعلق بالقناة.

اضغط على أمر بحث.

تظهر القناة بعد ذلك أمامك واضغط على أيقونة حفظ.

يمكنك الاستماع بمشاهدة القناة بعد ذلك.

مميزات قناة القاهرة الإخبارية

يوجد العديد من الخصائص التي تجعل قناة القاهرة الإخبارية واحدة من أميز قنوات الأخبار الحديثة، ومنها: