تردد قناة سبيس تون الجديدة 2024 للاستمتاع مع اولادك بمتابعة الكرتون

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الرياض - أحمد صلاح - قناة سبيس تون تعد واحدة من أشهر القنوات العربية المخصصة للأطفال، حيث تمتاز بمحتواها المتنوع والجذاب الذي يجمع بين الترفيه والتعليم تأسست قناة سبيس تون في عام 2000، ومنذ ذلك الحين أصبحت وجهة مفضلة للأطفال والعائلات في جميع أنحاء الوطن العربي، وستستمر القناة في تقديم محتواها المميز بجودة أفضل، مما يعزز تجربة المشاهدة للأطفال في جميع أنحاء العالم العربي.

تردد قناة سبيس تون الجديدة 2024

مع التحديثات المستمرة في الأقمار الصناعية، قد يتغير تردد قناة سبيس تون من فترة لأخرى لضمان أفضل جودة ممكنة للبث في عام 2024، تم تحديث تردد القناة لضمان تجربة مشاهدة أكثر وضوح واستقرار، وإليكم تردد قناة سبيس تون على النايل سات 2024:

التردد: 11785 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة سبيس تون على العرب سات 2024

سبيس تون هي قناة فريدة في عالم الأطفال بفضل تنوع محتواها وجودة البرامج التي تقدمها. من خلال التردد الجديد لعام 2024، سنوضح لكم التردد على القمر العرب سات 2024:

التردد: 12341 ميجاهرتز.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية ضبط تردد قناة سبيس تون 2024

تقدم سبيس تون مجموعة متنوعة من البرامج المخصصة للأطفال، والتي تتنوع بين الرسوم المتحركة، البرامج التعليمية، والأغاني التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال، القناة مقسمة إلى عدة كواكب مثل “كوكب المغامرات” و”كوكب الكوميديا”، حيث يتم عرض البرامج وفق لفئاتها، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر تنظيم ومتعة للأطفال، ولضبط تردد قناة سبيس تون على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية: