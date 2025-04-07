الرئيس الفرنسى يشهد فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 07:33 مساءً - يشهد بعد قليل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، بجامعة القاهرة.

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جامعة القاهرة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل. وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة تفقدية بجامعة القاهرة.

واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.