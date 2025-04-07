الرئيس السيسى: أشكر الرئيس ماكرون على جهده لدعم وتطوير العلاقات بين البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 06:35 مساءً - رحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. فخامة الرئيس ماكرون اسمح لي ارحب بيك والوفد المرافق ليك في مصر.. على جهدك في دعم وتطوير العلاقات بين البلدين وهذه شراكة نقدرها ونبذل كل الجهود للاستفادة من الخبرات والقدرات الفرنسية.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في منتدي رجال الأعمال المصري الفرنسي بحضور الرئيس ماكرون: "برضه مش هنسي ابدا أن ارحب بالشركات الفرنسية ورجال الأعمال من فرنسا ونوجه لهم تحية خاصة".