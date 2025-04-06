جولة مفاجئة لوزير التربية والتعليم بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والقليوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 01:27 مساءً - الوزير محمد عبد اللطيف يزور ٧ مدارس بالمحافظات الثلاثة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية

الوزير محمد عبد اللطيف:

- مصلحة الطالب أولوية قصوى

- إعطاء كل طالب حقه في التقييمات وضمان تسجيل الدرجات بشفافية ودقة

- ضرورة رصد الغياب والحضور والالتزام بمعايير تقييم أداء الطلاب لضمان تحقيق العدالة والمساواة بينهم

أجرى السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة بمدارس محافظات كفر الشيخ والدقهلية والقليوبية، حيث تأتي هذه الزيارة لمتابعة سير وانضباط العملية التعليمية وتقييم تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة من الوزارة.

وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف جولته بزيارة إلى مدرسة المعداوي الابتدائية التابعة لإدارة بيلا التعليمية والتي تضم عدد ١٦١٩ طالب وطالبة.

وتفقد الوزير عددًا من الفصول الدراسية وأطلع على دفاتر المعلمين، وراجع درجات الحضور والغياب، وشدد على أهمية إعطاء كل طالب حقه في التقييمات، وضمان تسجيل الدرجات بشفافية ودقة، مؤكدًا على ضرورة انتظام الطلاب في الحضور والمشاركة الفعالة خلال الحصص الدراسية، بما يساهم في تعزيز تحصيلهم التعليمى ويحقق لهم نتائج أفضل.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة بيلا الجديدة الابتدائية التابعة لإدارة بيلا التعليمية، والتى يبلغ عدد طلابها فى الفترة الصباحية ٤٢٥ طالب وطالبة.

وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، واطلع على كراسات الواجبات والتقييمات الخاصة بالطلاب، كما اطلع على سجلات درجات الطلاب لدى المعلمين، مشددًا على ضرورة رصد الغياب والحضور، والالتزام بالمعايير الواضحة في تقييم أداء الطلاب لضمان تحقيق العدالة والمساواة بينهم.

كما توجه الوزير إلى مدرسة حسن مصطفى الابتدائية والتى تضم عدد ٩٠١ طالب وطالبة، وتفقد الوزير عددا من الفصول، واطلع على سجلات المعلمين وراجع درجات الطلاب فى الحضور والمواظبة.

وشدد الوزير على أهمية تنفيذ التعليمات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية بدقة وحزم، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على مصلحة الطالب كأولوية قصوى، موضحًا أن تطبيق هذه التعليمات يسهم في تحسين جودة التعليم ويعزز من بيئة التعلم.

وعقب ذلك توجه الوزير إلى مجمع دارين الابتدائي التابع لإدارة نبروه بمحافظة الدقهلية والذى يبلغ عدد الطلاب به ١٤٠٠ طالب وطالبة.

وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة واطلع على كراسات الواجب والحصص، ودفاتر المعلمين وكشوفات الحضور والغياب للطلاب.

كما تابع الوزير مستوى الطلاب فى القراءة ومدى تحصيلهم الدراسي، كما تابع الوزير مستوى طلاب الصف الرابع الابتدائي في اللغة الإنجليزية خلال حصة اللغة الإنجليزية، حيث أبدى اهتمامًا خاصًا بمستوى أدائهم وتفاعلهم داخل الفصل، وحث معلم الفصل على مواصلة دعم الطلاب وتحفيزهم على تحسين مهاراتهم في هذا المجال.

وأشاد الوزير بانضباط الطلاب ومواظبتهم على الحضور، كما أثنى على مستواهم العلمي الملحوظ، مؤكدًا أن هذا يُعكس الجهود المبذولة من قبل المعلمين والإدارة في تطوير العملية التعليمية، مشيراً إلى أن هذا الالتزام سيسهم في إعدادهم جيدًا كما يتيح للطلاب تحقيق أفضل النتائج.

وتوجه الوزير خلال جولته التفقدية بمحافظة الدقهلية لمدرسة البدراوى الحسينى للتعليم الأساسي التابعة لإدارة نبروه بمحافظة الدقهلية والتى تضم عدد ٩٦٥ طالب وطالبة.

وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، واطلع على كراسات الواجب والحصة لدى التلاميذ، كما اطلع على دفاتر المعلمين وسجلات الحضور والمواظبة.

وفي إطار مواصلته جولته الميدانية، قام السيد الوزير محمد عبد اللطيف بزيارة مدرستين بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حيث زار مدرسة ٢٥ يناير الرسمية للغات التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية والتى يبلغ عدد طلابها ٨٣٥ طالب وطالبة.

وتفقد الوزير عددًا من فصول الصفوف الابتدائية بالمدرسة واطلع على كراسات الواجب والحصة، كما اطلع على دفاتر المعلمين وسجلات الحضور والمواظبة ودرجات الطلاب.

واختتم الوزير جولته التفقدية بزيارة مدرسة كفر شكر الابتدائية الجديدة التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية، والتي تضم 441 طالبًا وطالبة.

وتفقد الوزير فصول المدرسة، حيث أكد الوزير على أهمية تهيئة الظروف المناسبة للتعلم، مشددًا على ضرورة متابعة أداء الطلاب وتقديم الدعم اللازم لضمان التحصيل الدراسى الجيد.

كما أكد الوزير، في ختام الجولة، على حرص الوزارة على متابعة سير العملية التعليمية عن كثب وضمان أن يتلقى الطلاب التعليم بأسلوب يحقق لهم الفائدة والتحصيل الدراسى، وضمان تقديم تعليم ذو جودة عالية وتحقيق الاستقرار في المدارس، بالإضافة إلى دعم الجهود المبذولة من قبل المعلمين في سبيل الوصول إلى أعلى مستويات الأداء المهنى والإدارى.