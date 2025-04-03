حصاد جامعة حلوان شهر مارس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 11:25 صباحاً - ساهم في علاج أهالينا في أول مستشفى جامعي بجنوب القاهرة

*جامعة حلوان تطلق مبادرة للقراءة بالتعاون مع جريدة الجمهورية ضمن مؤتمر 11 عامًا من الكفاح والعمل.. السيسي.. بناء وطن

*أطباء جامعة حلوان يجرون جراحة نادرة بمناظير الفراغ الثالث في بث مباشر لتسع دول بحوض البحر المتوسط*

*إنجاز علمي جديد لجامعة حلوان: تسجيل براءة اختراع أمريكية لعلاج السرطان*

*طلاب علوم حلوان يتألقون في مسابقتي Shell NXplorers و The Green Futures*

*طلاب جامعة حلوان يتألقون بـ 28 مشروعًا مبتكرًا في برنامج "مشروعي بدايتي"

*فريق بكلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان يفوز بالمركز الأول في مسابقة Port Said Engineering Day

*فوز فريق Energetic بهندسة المطرية فى مسابقة Hult Prize*

*محافظ القاهرة يشارك في اجتماع مجلس جامعة حلوان لتعزيز التعاون المشترك

*جامعة حلوان تبحث آفاق التعاون المشترك مع وفد جامعة الصداقة الروسية

*مؤتمر علمي بجامعة حلوان يناقش الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية

*كلية الفنون التطبيقية تنظم مؤتمر "النسيج مهنة الماضي وأمل المستقبل بين النظرية والتطبيق

*رعاية الشباب بجامعة حلوان تنظم الحفل الختامي لمسابقة "أنت النجم"

*جامعة حلوان تحتفي بتنصيب اتحاد طلابها وتعزز دور الشباب في الحياة الجامعية

*جامعة حلوان تُطلق قافلة طبية متكاملة لخدمة أهالي السادس من أكتوبر وتوفير العلاج بالمجان

*جامعة حلوان تنفذ المرحلة الخامسة من مشروع تشغيل الألف طالب*

*رئيس اتحاد ألعاب القوى يزور نادي جامعة حلوان لبحث سبل التعاون المشترك*

*عباقرة جامعة حلوان".. ٤ كليات تقترب من التتويج في الموسم الثالث*

*جامعة حلوان تعزز التبادل الأكاديمي الدولي ضمن برنامج Erasmus*

أطلقت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، مبادرة جديدة لدعم وتشجيع القراءة بين الطلاب، وذلك بالتعاون مع جريدة الجمهورية ودار التحرير للطبع والنشر، جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض الجمهورية 2025، الذي يعقد تحت عنوان "11 عامًا من الكفاح والعمل.. السيسي.. بناء وطن".

عقد مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بكلية السياحة والفنادق، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. وخلال الاجتماع، أكد محافظ القاهرة دعمه الكامل للجامعة، مشيدًا بدورها الأكاديمي والمجتمعي.

تقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأسمى آيات التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، التي ستظل رمزًا للفخر والعزة والكرامة الوطنية.

أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن خالص تهانيه للدكتور علاء عبد السلام، أستاذ الأداء بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، بمناسبة تكليفه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي "دار الأوبرا المصرية.

هذا ويعد المجمع الطبي لجامعة حلوان أحد المشروعات الرائدة في القطاع الصحي والأكاديمي بمصر، يجمع بين الخدمات الطبية عالية الجودة والتعليم الطبي المتميز، ويهدف إلى إنشاء مستشفى جامعي متكامل بسعة 1600 سرير لتقديم خدمات صحية متطورة.

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات الليلة الرمضانية والسحور التي نظمتها جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، بمشاركة عدد من قيادات وزارة التعليم العالي.

وتقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأسمى آيات التهنئة لعظيمات مصر من الأمهات بمناسبة عيد الأم، معربًا عن تقديره العميق للدور التاريخي والريادي الذي تضطلع به الأم المصرية في شتى المجالات الإنسانية، مؤكدًا أنها رمز العطاء والتضحية وركيزة أساسية في بناء المجتمع.

يتقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأسمى آيات التهاني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والرخاء.

في إنجاز علمي جديد يعكس ريادة جامعة حلوان في البحث العلمي التطبيقي، نجح فريق بحثي من كلية الصيدلة في تسجيل براءة اختراع أمريكية رقم (12258321 B1) بتاريخ 25 مارس 2025، وذلك ضمن جهود الجامعة لدعم الابتكار وإيجاد حلول علمية مبتكرة لمواجهة الأمراض المستعصية.

نجح فريق طبي من مستشفي بدر الجامعي التابع لجامعة حلوان في تنفيذ بث حي لجراحة دقيقة ضمن فعاليات مؤتمر ENDO MED 2025، الذي شهد مشاركة تسع دول من حوض البحر المتوسط. تميزت الجراحة، التي تم بثها مباشرةً، بإجراء عملية شق عضلة البواب بالمنظار، والتي استغرقت 20 دقيقة فقط، وسط إشادة واسعة من الخبراء العالميين بمهارة الفريق الطبي المصري.

في إطار تعزيز روح الانتماء الوطني وغرس قيم التضحية والفداء في نفوس الشباب، شارك طلاب جامعة حلوان في احتفالية يوم الشهيد، التي أقيمت بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور نخبة من القيادات الوطنية والشخصيات العامة.

وحقق طلاب جامعة حلوان نجاحًا باهرًا بفوزهم بالدعم المقدم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضمن برنامج "مشروعي بدايتي" للعام 2024-2025، مؤكدين قدرتهم على تقديم حلول إبداعية للتحديات المجتمعية والتكنولوجية.

وفاز فريق Oracle من كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان بالمركز الأول في مسار هندسة الحاسبات في مسابقة Port Said Engineering Day في نسخته الـ 15 لسنة 2025 من بين 400 مشروع، 40 جامعة.

فاز فريق Energetic بهندسة المطرية بالمركز الأول في تصفيات Hult Prize” وهي مسابقة دولية تهدف لدعم ريادة الأعمال المستدامة، حيث تم تنظيمها تحت إشراف صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ, وجاء المركز الأول من نصيب فريق Energetic من كلية الهندسة بالمطرية.

حصد طلاب كلية العلوم بجامعة حلوان مراكز متقدمة في مسابقتي Shell NXplorers وThe Green Futures، مما يعكس تميزهم في مجال الابتكار والاستدامة البيئية.

وفي إطار توجيهات الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، لتعزيز مكانة الجامعة دوليًا وجذب المزيد من الطلاب الوافدين، قام وفد من الجامعة بزيارة السفارة القطرية، حيث كان في استقبالهم الدكتور سيف سعد العسيري، المستشار الثقافي لدولة قطر.

وأيضا في إطار تعزيز التعاون والشراكات الدولية، استضافت جامعة حلوان وفداً من جامعة الصداقة الروسية لبحث آفاق التعاون المشترك وتطوير برامج تبادل علمية وبحثية بين المؤسستين التعليميتين العريقتين.

هذا ونظّمت كلية الحقوق بجامعة حلوان المؤتمر الطلابي الثاني بعنوان "الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية"، بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين.

ونظم قسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مؤتمراً علمياً تحت عنوان "النسيج مهنة الماضي وأمل المستقبل بين النظرية والتطبيق"، بالتزامن مع معرض لأعمال طلاب البكالوريوس من مختلف الفرق الدراسية.

وفي إطار حرص جامعة حلوان على دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز الانتماء الوطني، نظّمت الجامعة كرنفال المحافظات، بمشاركة واسعة من طلاب مختلف الكليات، بهدف إبراز التنوع الثقافي والحضاري للمحافظات المصرية.

كما زار فريق كشافة مركز شباب حلوان الجديدة المهرجان الكشفي الـ 45 والإرشادي الـ 32 والجوالة والجوالات بجامعة حلوان، وشهد المهرجان العديد من الأنشطة الكشفية والتدريبية، التي تهدف إلى تعزيز روح التعاون والانتماء وتنمية المهارات الكشفية لدى المشاركين.

وفي إطار حرص جامعة حلوان على تطوير مهارات طلابها وإعدادهم لسوق العمل، نظم مركز الاستشارات القانونية بكلية الحقوق ثلاث دورات تدريبية متخصصة، استهدفت تزويد الطلاب بالمهارات العملية في مجالات المرافعة أمام المحاكم الجنائية، ومحكمة الأسرة، وصياغة العقود باللغة الإنجليزية.

كما نظم مكتب التايكو بجامعة حلوان ندوة البحوث العلمية والفنية من الأفكار إلي التطبيق، وذلك في إطار الجهود لدعم البحث العلمي وتعزيز دور الجامعة في تطوير المعرفة وتطبيقها في مختلف المجالات.

وقد احتضن مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان الحفل الختامي لمسابقة "أنت النجم" للموسم الثالث في المجالات الفنية والثقافية، حيث تضمن الحفل فقرات متنوعة

وفي إطار حرص نادي جامعة حلوان على دعم الأنشطة الرياضية وتعزيز مشاركة جميع الفئات في الرياضة، أعلن النادي عن مواعيد تدريبات مدرسة الريشة الطائرة خلال شهر رمضان المبارك.

وفي أجواء طلابية مفعمة بالحماس، نظّمت إدارة الاتحادات بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان حفل تنصيب اتحاد طلاب الجامعة للعام الدراسي الحالي، وذلك في مجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعي، تأكيدًا على دعم الجامعة للأنشطة الطلابية وتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار داخل المجتمع الجامعي.

وفي لفتة تعكس روح التواصل والترابط بين قيادات جامعة حلوان وطلابها، شهد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة "طلاب من أجل مصر المركزية" وسط أجواء رمضانية بهيجة جمعت مختلف أطياف الأسرة الجامعية في مشهد يعزز قيم المودة والتواصل.

في إطار دورها المجتمعي ومسؤوليتها في تقديم الخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا، نظمت جامعة حلوان قافلة طبية متكاملة بمركز شباب واحة المنتجين بمساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر.

كما نظمت جامعة حلوان ندوة تعريفية لمسئولي المواقع بكليات وقطاعات جامعة حلوان بمشروع مودة وكيفية الحصول على شهادة اجتياز دورته التدريبية والتسجيل لها.

في إطار حرص جامعة حلوان على دعم المواهب الطلابية وتنمية الإبداع في مختلف المجالات الفنية والثقافية، أعلنت إدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب عن نتائج مسابقة "أنت النجم".

وفي إطار حرص جامعة حلوان على رعاية الطلاب الوافدين وتعزيز التجربة التعليمية والثقافية لهم، نظمت إدارة الوافدين بالجامعه رحلتين إلى منطقة الأهرامات وأخرى إلى مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن خطتها لدعم الطلاب الوافدين ودمجهم في المجتمع المصري.

أعلنت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان نتائج المهرجان الكشفي الـ 45 والإرشادي الـ 32، جاء المهرجان هذا العام متزامنًا مع احتفالات جامعة حلوان باليوبيل الذهبي تحت شعار "من أجل العلم – 50 عامًا جامعة حلوان منارة مجتمعية – 50 عامًا من العلوم والفنون والتكنولوجيا.

استضاف مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان مناقشة علمية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي شارك في مناقشة رسالة دكتوراه للباحث إسلام حمدى صابر محمد، وسط حضور أكاديمي متميز، في تأكيد جديد على الدور الريادي الذي تلعبه جامعة حلوان في دعم البحث العلمي وتوفير بيئة أكاديمية متكاملة للدارسين والباحثين.

للعام الثاني على التوالي، نفذت جامعة حلوان المرحلة الخامسة من مشروع تشغيل الألف طالب تحت شعار "صُنع في جامعة حلوان" خلال شهري فبراير ومارس، وذلك في إطار احتفال الجامعة باليوبيل الذهبي تحت شعاري "50 عامًا.. جامعة حلوان منارة مجتمعية" و"50 عامًا من العلوم والفنون والتكنولوجيا".

في إطار حرص جامعة حلوان على توفير فرص تعليمية وتدريبية متكاملة لطلابها، انطلقت أولى فعاليات الجلسات التعريفية للمنح التدريبية المجانية، التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع مؤسسة التطوير والتنمية.

في أجواء رمضانية تسودها المودة والتآخي، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، شارك الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقيادات الجامعة، طلاب المدينة الجامعية وجبة الإفطار.

كما نظّمت كلية الفنون التطبيقية ندوة تثقيفية بعنوان "سيناء بين الحرب والسلام"، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

وقد نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سلسلة ندوات متنوعة، في إطار جهود الجامعة لدعم أعضاء هيئة التدريس والطلاب وتنمية مهاراتهم، وتعكس هذه الندوات حرص جامعة حلوان على تقديم الدعم الأكاديمي والمجتمعي لمنسوبيها

وفي أجواء مليئة بالحماس والقوة نظمت اللجنة الرياضية باتحاد طلاب جامعة حلوان بطولة الكروس فيت حيث اجتمع عشاق الرياضة واللياقة البدنية في منافسات مثيرة أظهرت قدراتهم البدنية وتحملهم الاستثنائي.

كما نظمت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ندوة العملات الرقمية والجنية الرقمي بين الواقع والمأمول، وتضمنت الندوة مناقشة تعريف العملات الرقمية، الفروق الأساسية بين العملات الرقمية ، وأنواعها.

وقد استقبل نادي جامعة حلوان العميد حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، والوفد المرافق، في زيارة رسمية تهدف إلى مناقشة سبل التعاون المشترك بين الطرفين وتعزيز دعم رياضة ألعاب القوى داخل النادي.

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وفدًا من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) والسفارة الألمانية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والتكنولوجيا.

في إطار سعي جامعة حلوان لدعم التميز الأكاديمي وتعزيز روح التنافس بين طلابها، أعلنت الجامعة عن تأهل أربع كليات إلى الدور نصف النهائي من مسابقة عباقرة جامعة حلوان في موسمها الثالث، وهي كليات هندسة المطرية، الطب، التربية، والآداب.

في إطار جهود جامعة حلوان لتعزيز التبادل الأكاديمي والشراكات الدولية، تواصل الجامعة تعاونها مع عدد من الجامعات الأوروبية، من بينها جامعة أوراديا في رومانيا، وذلك من خلال برنامج Erasmus الذي يهدف إلى دعم التبادل الطلابي الأكاديمي.

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، المعرض الخيري بالتعاون مع مؤسسة الزهراوان، يأتي هذا المعرض في إطار الدور المجتمعي للجامعة وحرص كلية الفنون التطبيقية على دعم طلابها والعاملين بها

في إطار جهود جامعة حلوان لنشر الوعي البيئي وتعزيز الاستدامة، نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية علوم الرياضة بنات ورشة عمل تحت عنوان "زينة رمضان صديقة للبيئة"، جاءت الورشة بالشراكة مع مؤسسة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات.

شاركت جامعة حلوان في احتفالية مؤسسة حلوان باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية، وشهدت ندوة تثقيفية، وتعكس هذه الفعالية التزام جامعة حلوان بدعم قضايا المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز لاختبار تحديد مستوى اللغة الإسبانية، يهدف الاختبار إلى تقييم مستوى المتقدمين في اللغة الإسبانية، مما يتيح لهم فرصة تحديد المستوى المناسب

نظمت كلية التربية بجامعة حلوان السوق الخيري السنوي، حيث تحرص جامعة حلوان على تنظيم المعارض الخيرية، خاصة خلال شهر رمضان، نظرًا لأهميتها في دعم الطلاب والعاملين غير القادرين.

في إطار التعاون بين كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ومؤسسة أهل مصر ومستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا الحروق، عقدت الكلية جلسة تنسيقية لبحث أوجه التعاون المشترك.

عقد مجلس إدارة نادي جامعة حلوان اجتماعه الدوري رقم (12)، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بتطوير البنية التحتية والأنشطة الرياضية والاجتماعية بالنادي.