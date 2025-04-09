ندوة تثقيفية بكلية الشريعة والقانون بدمنهور حول «تنمية الوعي المجتمعي والانتماء الوطني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أبريل 2025 08:25 صباحاً - في إطار جهود جامعة الأزهر لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ مفاهيم الوعي المجتمعي لدى طلابها، والتعاون البنّاء بين كلية الشريعة والقانون بدمنهور والهيئة العامة للاستعلامات؛ نظّمت الكلية ندوة تثقيفية تحت عنوان «تنمية الوعي المجتمعي والانتماء الوطني لتحقيق متطلبات الأمن القومي» برعاية كريمة من فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، وبإشراف الدكتور محمد عبد الله مغازي، عميد الكلية، والدكتور محمد علي عكاز، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع الأستاذة نهال نعيم، مدير مركز الإعلام بمحافظة البحيرة.

استُهِل اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها عميد الكلية، أعرب فيها عن سعادته بتنظيم هذه الندوة التي تأتي في توقيت بالغ الأهمية؛ لما تحمله من رسائل وطنية هادفة تعزز من وعي الطلاب، وتغرس فيهم روح الانتماء الحقيقي والاصطفاف خلف قيادتهم الرشيدة، في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وتحديات غير مسبوقة.

وفي ختام كلمته دعا الحضور إلى الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح فقيد الكلية، المرحوم الأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود داود، تغمده الله بواسع رحمته.

كما عبّر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، عن شكره وتقديره لجميع القائمين على تنظيم هذه الفعالية الوطنية، مثمنًا التعاون المثمر مع الهيئة العامة للاستعلامات ومركز النيل للإعلام بمحافظة البحيرة، ومشيدًا بالجهد الكبير الذي يبذله في دعم القضايا التوعوية والمجتمعية.

ومن جانبها، رحّبت الأستاذة نهال نعيم، مدير مركز الإعلام بالمحافظة، بالسادة الحضور، مشيدة بهذا التعاون البنّاء بين جامعة الأزهر ومؤسسات الدولة في خدمة قضايا التوعية الوطنية.

وقد ألقى اللواء أ. ح. الدكتور محمد محمد عبد المنعم نعيم، مدير معهد مدفعية القوات المسلحة رئيس هيئة البحوث العسكرية الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء مستشار رئيس مجلس الوزراء محافظ الغربية الأسبق، المحاضرة الرئيسة في الندوة؛ حيث تناول عددًا من المحاور الحيوية؛ من أبرزها: مفهوم الوعي المجتمعي، والانتماء، والمواطنة، والولاء الوطني، والرأي العام، والأمن القومي، إضافة إلى التحديات المعاصرة التي تواجه الدولة المصرية وسبل مواجهتها من خلال بناء وعي وطني حقيقي لدى جميع فئات المجتمع، لا سيما الشباب.

شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من طلاب الكلية، الذين أبدوا وعيًا وطنيًّا عاليًا، عكس مدى إدراكهم لحجم المسئوليات الملقاة على عاتقهم، كما حضر اللقاء عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وممثلي المجتمع المحلي، في أجواء وطنية حماسية جسدت روح الانتماء والوحدة بين أبناء الوطن.

وفي ختام اللقاء، قدّم الدكتور محمد عبد الله مغازي درع الكلية إلى اللواء أ. ح. الدكتور محمد عبد المنعم نعيم؛ تقديرًا لمشاركته الفعّالة في إثراء الندوة، الذي بادر بدوره بإهداء الكلية نسخة من كتاب الله -عز وجل- في لفتة تعبّر عن عمق الاحترام والتقدير المتبادل.