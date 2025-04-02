استشهاد ضابط شرطة ومصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة فى الأقصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 05:26 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل استشهاد النقيب محمود أحمد عبدالصبور من قوة مديرية أمن الأقصر، أثناء مشاركتة فى مأمورية لتنفيذ أحكام قضائية صادره ضد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، تعرض للإصابة بعيار نارى من أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مما أدى لإستشهاده.

و قامت الأجهزة الأمنية بمطاردة العنصر الإجرامى المتسبب فى ذلك، وأمكن تحديد مكان إختبائه، وتم إستهدافه وفقاً لإجراءات مقننة، حيث أسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه وضُبط بحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.