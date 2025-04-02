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إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الزمالك وستيلينبوش بربع نهائى الكونفدرالية

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إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الزمالك وستيلينبوش بربع نهائى الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 04:29 مساءً - سيطر التعادل السلبى على الشوط الأول من مباراة الزمالك وستيلينبوش المقامة بينهما حالياً على ستاد كيب تاون في ذهاب دور ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

 

تشكيل الزمالك أمام ستيلينبوش

 

حراسة المرمى : محمد عواد.

 

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

 

خط الوسط : عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة.

 

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو.

 

 

بدلاء الزمالك أمام ستيلينبوش

 

محمد صبحي،أحمد حسام،مصطفى الزناري،محمد حمدي،أحمد محمود،محمود جهاد،سيف جعفر ناصر ماهر وناصر منسي.

 

 

حكام مباراة الزمالك وستيلينبوش بالكونفدرالية

 

ويدير مباراة اليوم الجابوني تانجي مبيامي حكماً للساحة ويعاونه الجابوني  بوريس مارليز ديتسوجا و التوجولي جوناثان أهونتو كوفي مساعدين و الكاميروني جانوت فرانك بيتو حكماً رابعاً، ويتواجد الجابوني بيير جيسلان أتشو على تقنية الفيديو، ويعاونه الرواندية الرواندية سليمة موكسانجا،واختار "كاف" أحمد نذير حسين من موريشيوس مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الليبي محمد عبد الله محمد،  الكونغو الديمقراطية، والمنسق العام هيلي زافينيمانجا من مدغشقر.

 

 

مشوار الزمالك في الكونفدرالية

 

تأهل الزمالك لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة، برصيد 14 نقطة بعدما خاض 6 لقاءات، فاز في 4، وتعادل في مبارتين، ولم يخسر في أي مباراة.

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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