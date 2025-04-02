قبل مواجهة اليوم.. كشف حساب الزمالك أمام أندية جنوب أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 01:33 مساءً - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع ستيلينبوش الجنوب أفريقى على ملعب استاد كيب تاون، فى إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويملك الزمالك سجلاً متوازناً أمام الفرق الجنوب أفريقية، حيث خاض 10 مباريات في مختلف البطولات، حقق الفوز في 5 لقاءات وخسر في مثلها.

بدأت مواجهات الزمالك أمام أندية جنوب أفريقيا في دوري أبطال أفريقيا عام 1993، عندما التقى كايزر تشيفز في الدور الثاني، وخسر ذهابًا 2-1 قبل أن يحقق الفوز إيابًا 1-0، ليكمل مشواره نحو تحقيق اللقب القاري.

وفي عام 2013 اصطدم الزمالك بأورلاندو بايرتس في دور المجموعات لدوري الأبطال، حيث خسر ذهابًا 4-1 قبل أن يثأر في القاهرة بالفوز 2-1.

ثم كرر انتصاره على الفريق ذاته في الكونفدرالية عام 2015، عندما تفوق ذهابًا 2-1 وإيابًا 4-1.

عام 2016 شهد واحدة من أكثر المواجهات قسوة على الزمالك أمام صن داونز في دوري الأبطال، حيث خسر في دور المجموعات ذهابًا وإيابًا بنتيجتي 2-1 و1-0، قبل أن يصطدم به مجددًا في النهائي، ويتلقى خسارة ثقيلة 3-0 ذهابًا، لم تكفِ العودة بانتصار 1-0 إيابًا لتعويضها، ليخسر اللقب القاري.