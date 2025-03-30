عبد الفتاح البرهان يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 01:29 مساءً - بعث الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وقائد القوات المسلحة السودانية، برقية تهنئة، للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وقال بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي السودانى :" رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان يبعث برقية تهنئة لرئيس جمهورية مصر العربية صاحب الفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك".

البرهان يرسل برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد الفطر