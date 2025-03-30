ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأبواب الحديدية من المقابر ببني سويف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 01:29 مساءً - تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (بنى سويف – أسوان) من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص لـ "2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الأبواب الحديدية من المقابر ، مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم عدد (30) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الأبواب المستولى عليها لدى عميلان سيئا النية.

ونجحت الجهود في ضبط تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) ، تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (11) واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.