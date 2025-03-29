وزيرة البيئة توجه برفع حالة الاستعداد لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 01:28 مساءً - - د. ياسمين فؤاد: تكثيف أعمال النظافة والتجميل فى الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظات

- الإعلان عن أرقام هواتف وحدات التدخل السريع على الصفحة الرسمية لكل محافظة لتقديم الخدمات

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد بالتوجيه برفع كفاءة تقديم خدمات النظافة والتجميل خلال عيد الفطر المبارك، قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة المسئولة عن نظافة الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمنطقة الشمالية والجنوبية وشركة انفيروماستر المسئولة عن تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمنطقة الشرقية، وشركة ارتقاء المسئولة عن تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمنطقة الغربية، وذلك لبحث جاهزية هذه الجهات خلال فترة عيد الفطر المبارك.

أوضح الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، قيام شركتي انفيروماستر وارتقاء بالتنسيق مع كلاً من رؤساء الأحياء بالمنطقة الشرقية والغربية على العمل على ساحات صلاة العيد والمساجد، حيث تقوم الشركة بالتوعية للسادة المواطنين بالمنطقة الشرقية من خلال المؤسسات الدينية والأندية ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية في حال وجود أي تراكم مخلفات بالاتصال على أرقام الشكاوي الخاص بالشركة، بالإضافة إلى قيام الشركة بالدفع بالعمالة والمعدات لتكثيف أعمال النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور والمتنزهات وأماكن التجميع المواطنين للاحتفال بالعيد.

وأضاف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أنه بالنسبة للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة فقد أكدت أن لديها خطة لرفع مستوى النظافة العامة حول المساجد والساحات والمتنزهات والطرق المؤدية إليها، وتكثيف العمالة على مدار اليوم الكامل حول جميع الأسواق ومنافذ البيع والمتنزهات ورفع جميع المخلفات أولاً بأول، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى مخالفات.

كما قامت محافظة الجيزة، بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة المسئولة عن نظافة أحياء الجيزة، وذلك لبحث جاهزيتها خلال فترة عيد الفطر المبارك، حيث أكدت الهيئة أن لديها خطة للعمل خلال فترة عيد الفطر المبارك على مدار 24 ساعة، كما أكدت تواجد حملة مركزية للطوارىء عبارة عن سيارت نقل بأحجامها وسيارات غسيل شوارع وسيارات شفط، كما تم توفير عدد أكياس القمامة لتوزيعها على المواطنين خلال فترة العيد ، وقامت الهيئة بتوفير سيارات غسيل الشوارع ومتطلبات التجميل.

كما تم عقد اجتماع تنسيقى مع وحدات إدارة المخلفات بالمحافظات للتأكيد على تكثيف أعمال النظافة والتجميل فى الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظات، وجاهزية تواجد الحملات المركزية للطوارىء خلال فترة العيد.

وفى سياق متصل، وبناءً على توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قامت إدارة دعم خطط المحافظات بالجهاز، بعقد اجتماع موسع بحضور السادة مديري وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات ومديري إدارات المخلفات بالفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة.

وتناول الاجتماع التوجيهات الصادرة بضرورة تكثيف جهود الرقابة والرصد والمتابعة لخدمات ادارة المخلفات خلال فترة عيد الفطر المبارك وكذلك التزام وحدات التدخل السريع بالمحافظات بالجاهزية الكبري خلال مواسم الأعياد.

كما تم التوجيه بضرورة الإعلان عن أرقام الهواتف للتواصل مع وحدات التدخل السريع على الصفحة الرسمية لكل محافظة لتقديم الخدمات، واستقبال حالات الطوارئ خلال موسم الأعياد، ورفع مخلفات البناء والهدم من الطرقات والطرق السريعة لتسهيل عملية الحركة خلال العيد.

كما تم مناقشة ضرورة وضع خطة متكاملة للرقابة والرصد خلال الفترات القادمة من خلال تشكيل فرق عمل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات والفروع الإقليمية لضبط عمليات تقديم الخدمات المتعلقة بادارة المخلفات للمواطنين.