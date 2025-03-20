ضبط 390 قطعة أثرية بحوزة شخص فى أسيوط بقصد الإتجار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 02:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والإتجار بها حفاظاً على ثروة البلاد وتراثها القومى، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار، بالإشتراك مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام مندوب مبيعات مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية، بحيازة قطع أثرية بمسكنه للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بمسكنه على 392 قطعة، وبمواجهته إعترف بأنها ناتجة عن أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار بمحل سكنه وحيازته لها بقصد الإتجار، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن جميع المضبوطات أثرية عدا قطعتى المركب الخشبى الصغير، وتمثال حجرى لسيدة "بطول 40 سم"، وتعود باقى القطع الأثرية لعصور فرعونية مختلفة "المتأخرة – القديمة"، والعصور "اليونانى ، الرومانى ، الإسلامى".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.