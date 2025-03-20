العريش تشهد ملحمة رمضانية: التحالف الوطني يجمع الآلاف على مائدة الإفطار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 01:33 مساءً -

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان، تم بنجاح تنفيذ حملة "إفطار صائم" في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

شهدت الفعالية إقبالًا واسعًا من أهالي العريش، حيث تم توزيع أكثر من 10,000 وجبة إفطار ساخنة على الصائمين، من خلال مائدة رمضانية ضمت أكثر من 2000 صائم، بالإضافة إلى توزيع 8000 وجبة ساخنة عبر المطابخ الميدانية. كما تم تجهيز 600 صينية طعام لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

استهدفت المبادرة عددًا من الفئات المستحقة، من بينهم جمعية أصحاب البصيرة للمكفوفين، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بشمال سيناء، وعدد من الأسر الفلسطينية، إلى جانب الحالات الإنسانية من المستحقين وذوي الهمم، وسائقي حافلات مساعدات غزة.

حضر الفعالية عدد من كبار المسؤولين في المحافظة، من بينهم نائب محافظ شمال سيناء، وقيادات الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وشيوخ وعواقل القبائل، ونواب البرلمان عن المحافظة، إلى جانب فرق المتطوعين الذين بذلوا جهودًا كبيرة في تنظيم الحدث وضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

ويعكس هذا النجاح رؤية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.