في قلب أمريكا.. هاشتاج معاك يا ريس و Egypt says no to trump تريند منصة x

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 08:35 مساءً - من قلب الولايات المتحدة الامريكية، تصدر هاشتاج "معاك يا ريس"، ومعه هاشتاج "Egypt says no to trump" مصر تقول لا لترامب، قائمة الأكثر رواجا على موقع التواصل الإجتماعى "أكس".





ونظم عشرات الآلاف من المصريين أمام معبر رفح الحدودى، أكبر وقفة تضامنية مصرية مع الشعب الفلسطيني.. وأعلنوا رفضهم جميع مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وأن مصر لن تسمح بتمرير أي مخططات تهدد استقرار المنطقة أو تُهدر حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد المشاركون في الوقفة الحاشدة، تأييدهم ودعمهم لسياسات الدولة المصرية والقيادة السياسية في مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، والداعية إلى إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ورفع المشاركون في الوقفة - الذين يمثلون أحزاب وقوى سياسية مختلفة، ومشاركين من شتى محافظات الجمهورية - علمي مصر وفلسطين، حاملين لافتات تأييد للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وإعلان رفض التهجير، وتأكيد أن الحدود المصرية خط أحمر، وأن الشعب المصري مصطف على قلب رجل واحد، خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل إجراء يتخذه للحفاظ على الامن القومى المصرى، والقضية الفلسطينية.

وأكد آلاف المصريين المشاركين في الوقفة أمام معبر رفح، أن مخطط تهجير الفلسطينيين؛ يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة بأكملها، وأن الشعب المصري - كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - لن يشارك في أي ظلم يمارس ضد الأشقاء الفلسطينيين.

وأعلن المشاركون في الوقفة رفضهم لأية ضغوط تمارس على الدولة المصرية لتمرير مخطط التهجير، وأكدوا وقوف الشعب المصري بأكمله خلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في رفض التهجير وكل ما من شأنه تهديد استقرار منطقة الشرق الأوسط.