الرئيس السيسي: لا يمكن التساهل أو السماح بالمساس بأمن مصر القومي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 05:26 مساءً -

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي جموع الشعب المصري حول ما يتردد بشان موضوع تهجير الفلسطينيين.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكيني بقصر الاتحادية: أود أن أطمئن الشعب المصري بأنه لا يمكن أبدا التساهل أو السماح بالمساس بالأمن القوم المصري، وأطمئنكم بأننا عازمون على العمل مع الرئيس ترامب، وهو يرغب في تحقيق السلام والتوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: " نرى أن الرئيس ترامب قادر على تحقيق ذلك الغرض الذي طال انتظاره بإحلال السلام العادل الدائم في منطقة الشرق الأوسط .

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثوابت الموقف المصري التاريخي بالنسبة للقضية الفلسطينية.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "وهنا لا يمكن أبداً الحياد أو التنازل بأي شكل كان عن تلك الثوابت، وعندما أشير للثوابت فإنني أعني بذلك الأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري والتي تشمل إنشاء الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة وبالأخص شعبها وإقليمها، أقول ذلك بمناسبة ما يتردد بشأن موضوع تهجير الفلسطينيين".