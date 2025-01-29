الرئيس السيسى: دعم تواجد الشركات المصرية فى الأسواق الكينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 05:26 مساءً - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المباحثات مع نظيره الكيني ويليام روتو، تناولت أهمية توثيق الروابط الاقتصادية وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون الاستثمارى عبر دعم تواجد الشركات المصرية في الأسواق الكينية لا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك والتي تحظى بأولوية لدى الجانب الكينى، التي تتمتع فيها الشركات المصرية بمميزات نسبية وخبرات متراكمة وأهمها البنية التحتية والصحة والزراعة والرى بالإضافة إلى استمرار العمل المشترك نحو بناء الكوادر الكينية فى شتى المجالات.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكيني بقصر الاتحادية: "اتفقت وأخي فخامة الرئيس روتو على الاستمرار في توطيد أواصر الحوار السياسى والتنسيق في القضايا ذات الأولوية سواء على المستوى الإقليمي أو فيما يتعلق بالعمل الإفريقي المشترك تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، لا سيما في مجالات التكامل الإقليمي وتعزيز السلم والأمن الإقليميين وتنفيذ أهداف أجندة 2063 التنموية والإصلاح المؤسسي والدافع بأولويات القارة الإفريقية على الأجندة الدولية.