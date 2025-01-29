الرئيس السيسى: روابط تاريخية بين مصر وكينيا شعبيا ورسميا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 05:26 مساءً -

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن زيارة الرئيس الكيني ويليام روتو تأتي بالتزامن مع الذكرى الستين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين وبما يعكس أهمية عمق العلاقات والروابط التاريخية بين مصر وكينيا على المستوين الرسمي والشعبي.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكيني بقصر الاتحادية:"لقد أتحت هذه الزيارة المجال لعقد مباحثات ثنائية بناءة مع أخي فخامة رئيس روتو تم خلالها التأكيد على استمرار العمل لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بما يفتح المجال لمزيد من التعاون الثنائي في كافة المجالات لا سيما الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب وموضوعات المياه والثقافة والتعليم وتبادل الخبرات وبناء القدرات".