جامعة السويس تنظم زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 02:29 مساءً - نظمت جامعة السويس برئاسة الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته "56" بمشاركة الدكتور شريف فهمي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقام الوفد بجولة في مختلف أجنحة المعرض حيث تمت زيارة جناح هيئة الرقابة الإدارية بالمعرض والاطلاع على أحدث منشورات الهيئة.

وأكد رئيس الجامعة أهمية الدور المحوري الذي تلعبه هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وضمان الشفافية في المؤسسات الحكومية. مشيدًا بما تقوم به من إجراءات في مراقبة الأداء الإداري والمالي وتحقيقات مكافحة الفساد، مما يساعد في الحفاظ على المال العام وحماية حقوق المواطنين.

وأضاف أن الحرص على الاشتراك في مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار الإيمان بأن مثل هذه المعارض تستطيع أن تقدم فرصة ثقافية كبرى ومتنوعة لكافة رواد المعرض لاسيما وأنه أحد أكبر الأحداث الثقافية، من خلال تجميع أكبر عدد من دور النشر المحلية والدولية في ذات التوقيت ونفس المكان، ليتمكن كافة أبناء مصر ورواد المعرض من الاستمتاع بهذه الوجبة الثقافية المميزة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت عن تنظيم زيارات مجانية يومية لطلاب الجامعات والمعاهد، وتقديم التيسيرات اللازمة وتوفير الإنتقالات ووسائل المواصلات؛ لتسهيل وصول الوفود الطلابية لزيارة المعرض.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 تُقام بمشاركة 1345 دارًا للنشر من 80 دولة و6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة تمثل قارات العالم، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.