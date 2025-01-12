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أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة المتوقعة لبعض المدن المصرية اليوم

حالة الطقس في مصر.. أجواء مشمسة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن تفاصيل جديدة بخصوص حالة الطقس خلال الساعات المقبلة. وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأيام الماضية شهدت تساقط أمطار متفاوتة الشدة على العديد من محافظات الجمهورية، بما في ذلك مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأرجعت هذه الحالة الجوية إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

حالة الطقس في مصر.. أجواء مشمسة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدءًا من اليوم، تشهد البلاد امتدادًا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار. وأشارت الهيئة إلى أن هذا المرتفع الجوي يصاحبه تأثير كتل هوائية صحراوية، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بنحو درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

حالة الطقس في مصر.. من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تبلغ 21 درجة مئوية، وسط أجواء شتوية دافئة نهارًا، بينما تظل الأجواء باردة خلال ساعات الليل.

هيئة الأرصاد.. سقوط الأمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون فرص سقوط الأمطار ضعيفة وغير مؤثرة، مقتصرة على بعض المناطق في السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري. في المقابل، تظل الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا خلال الساعات المبكرة من الصباح، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس في مصر.. كما أشارت الهيئة إلى استقرار الرياح وغياب السحب المؤثرة على حركة الطيران أو الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة لبعض المدن المصرية اليوم



- **القاهرة**: العظمى 21، الصغرى 12

- **الإسكندرية**: العظمى 21، الصغرى 10

- **شرم الشيخ**: العظمى 24، الصغرى 13

- **الأقصر**: العظمى 24، الصغرى 10

- **أسوان**: العظمى 24، الصغرى 12

تأتي هذه الأجواء مع استقرار عام في حالة الطقس في مصر.. مما يتيح الفرصة للاستمتاع بأجواء شتوية دافئة خلال النهار، مع التأكيد على أهمية ارتداء الملابس المناسبة ليلًا بسبب انخفاض درجات الحرارة.