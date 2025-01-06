الآلاف يتوجهون لتشييع جثمان والدة تريزيجيه في غيابه بكفر الشيخ.. فيديو وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 07:31 مساءً - شُيع المئات من أهالي كفر الشيخ، جثمان والدة محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف الريان القطرى، بعد أداء صلاة الجنازة بمسجد التنيم، في حضور عدد كبير من المشيعين، وتم دفن الجثمان في مقابر العائلة بالمقابر الجديدة غرب كفر الشيخ، كما أعلنت أسرة محمود تريزيجية عن إقامة سرادق خلف معهد الخدمة الاجتماعية بتقسيم المحافظة، وقد توفيت والدة تريزيجيه وهي من سيدات التربية والتعليم بعد صراع مع المرض.

وتعتبر علاقة لاعب كرة القدم المصري محمود حسن تريزيجيه بوالدته واحدة من أعمق العلاقات العاطفية في حياته، حيث كانت والدته تشكل جزءًا أساسيًا من دعمه النفسي والمعنوي طوال مسيرته الرياضية، ومنذ بداياته في الملاعب، كانت والدته دائمًا بالقرب منه، سواء في مرحلة نشأته في مصر أو خلال فترات احترافه في أوروبا.

وتحدث تريزيجيه عن كيف كانت والدته تُشجعه على تحقيق أحلامه، وتقدم له الدعم العاطفي والمعنوي الذي كان يحتاجه في كل مرحلة من مراحل تطوره الرياضي، ووصف محمود تريزيجيه بأن والدته أجمل شيء في حياتي، ولها فضل كبير عليه، وكانت أحد الأسباب الرئيسية لتألقه وأن والدته دعت له أثناء أداء مناسك العمرة بأن يكون أفضل لاعب في مصر، وبالفعل تحققت دعواتها وحصل على جائزة أفضل لاعب في مصر في نفس العام.

وكان نادي الريان القطري قد استعار محمود حسن تريزيجيه من طرابزون مقابل 4 ملايين دولار، من طرابزون التركي لمدة عام، بخلاف المقابل المادي الذي حصل عليه اللاعب.

أداء صلاة الجنازة على جثمان والدة تريزجيه أداء صلاة الجنازة على جثمان والدة تريزجيه

تشييع الجثمان تشييع الجثمان

جانب من تشييع الجثمان بكفر الشيخ جانب من تشييع الجثمان بكفر الشيخ

جانب من تشييع الجثمان