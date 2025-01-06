الرئيس السيسى مهنئاً بعيد الميلاد: ستظل مصر دومًا منارةً للتعايش والوحدة والمحبة بين أبنائها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 07:31 مساءً - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب المصرى، والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى: "شعب مصر العظيم.. الإخوة والأخوات الأقباط، يسرني أن أتوجه إليكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

إن احتفالنا معًا بميلاد السيد المسيح عليه السلام هو تجسيد لقيم التسامح والتآخي ووحدة النسيج الوطني التي طالما كانت جزءًا لا يتجزأ من تاريخ وطننا وشكلت ملمحا أصيلاً من ملامح الشخصية المصرية، وستظل مصر دومًا منارةً للتعايش والوحدة والمحبة بين أبنائها من مختلف الديانات، تحت مظلة شرف الانتماء إلى هذا الوطن المفدى.

كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والبركة والازدهار.



