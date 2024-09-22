عاجل - تفاصيل مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل بنيويورك

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب تعزيز حضورها الدولي من خلال منتدى شباب العالم الذي يشارك في قمة المستقبل المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضحت الأكاديمية، في بيان، أن هذه المشاركة تأتي بعد منح المنتدى اعتمادًا خاصًا من الأمم المتحدة، مما يتيح له حضور الفعاليات الرئيسية لأيام العمل في 20 و21 سبتمبر، تليها الجلسات الرسمية للقمة في 22 و23 سبتمبر.

رؤية مصرية لاستثمار الطاقات الشبابية

وأشارت إلى أن منتدى شباب العالم تحت إشراف الأكاديمية الوطنية للتدريب يمثل منصة دولية لتمكين الشباب، إذ يُعد المنتدى نافذة لتوصيل أصوات الشباب المصريين إلى الساحة الدولية، والتأكيد على دورهم في المشاركة في صياغة مستقبل مستدام، ويأتي ذلك ضمن المشروع القومي للاستثمار في رأس المال البشري الذي ترعاه الأكاديمية بهدف بناء جيل جديد من القادة الشباب.

تمكين الشباب في المحافل الدولية

واختتمت بالإشارة إلى أن منتدى شباب العالم يُتيح للشباب فرصة ذهبية للمشاركة في صناعة القرار العالمي، مما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية كداعم رئيسي للشباب وتمكينهم.