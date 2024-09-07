التعليم تنتهي من تصحيح امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى وإعلان النتيجة قريبا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من أعمال التصحيح الخاصة بكراسات إجابة امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى والتى انتهت 3 سبتمبر الجاري، حيث تعمل الكنترولات حاليا على تجهيز النتيجة تمهيدا لإعلانها خلال الساعات القادمة .

وانتهت امتحانات الثانوية العامة 2024 ، الثلاثاء 3 سبتمبر الجاري حيث أدى الطلاب امتحان مواد الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وحرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

و أكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 3 حالات غش باستخدام الهاتف المحمول مشددة على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب المتورطين فى الغش، مشيرة إلى أنه سيتم حرمان الطلاب المتورطين فى الغش من النجاح فى الثانوية العامة.