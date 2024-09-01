نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثاء.. الشؤون العربية بـ "الصحفيين" تستضيف السفير حسام زكى في حوار مفتوح بالنقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، عن استضافة اللجنة، بعد غدٍ الثلاثاء، السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في حوار مفتوح، حول “الجامعة العربية وتحديات المنطقة.. رؤى وسيناريوهات مستقبلية”.

ويتحدث عن الجامعة العربية، وقضية فلسطين، والجامعة والمنظمات الدولية، والحرب فى السودان.

وأكد "الزناتي" أن اللقاء الذي أعده الكاتب الصحفى إسلام أبو المجد، ويقام السادسة مساء بالنقابة، يأتي في وقت نحتاج فيه إلى الكثير من الإجابات، حول التداعيات الجارية من الأحداث التى تشهدها المنطقة، ودور الجامعة العربية في الوقت الراهن، في محاور عِدة، وأن مشاركة السفير حسام زكي في تقديم رؤيته الآن، حول هذا القضايا الشائكة، هو أمر مهم، خاصةً بما يحمله من خبرات كبيرة، في مجال الدبلوماسية المصرية والعربية؛ حيث أن السفير زكي قد تولّى منصب أمين عام مساعد لجامعة الدول العربية، منذ عام 2016 حتى الآن، وتقلّد خلال مسيرته الدبلوماسية عددًا من المناصب الرفيعة، منها منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وكان سفيرًا لمصر بالبرازيل، وكبير مستشاري وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، وعمل في قضايا السياسة الخارجية المصرية، والصراع العربي الإسرائيلي، ومفاوضات السلام، والمصالحة الوطنية الفلسطينية، وكان نائبًا لمدير مكتب وزير الخارجية، وكذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، وسفيرًا لمصر في المملكة المتحدة خلال، ومديرًا لإدارة دول المشرق العربي بوزارة الخارجية.