روابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية 2024-2025 جميع الصفوف وزارة التربية والتعليم

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رياض - احمد صلاح - نشرت وزارة التربية والتعليم روابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية لجميع الصفوف، في إطار عودة تطبيق أعمال السنة على طلبة المدارس بداية من العام الدراسي الجديد 2024-2025، وتم نشر روابط تحميل التقييمات من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم،

وفقاً لما أمر به وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير التربية والتعليم توحيد كافة الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية على الطلبة بمختلف المدارس وعلى مستوى سائر المحافظات، ويمكن للطلاب التعرف على تقييماتهم الأسبوعية وواجباتهم المدرسية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وننشر روابط التقييمات لطلبة المدارس للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024-2025 على النحو التالي.

روابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية 2025

للتعرف على تقييماتك الأسبوعية وواجباتك المنزلية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024-2025، قم بالضغط على رابط تحميل الصف الخاص بك، ثم قم بمشاهدة الواجبات الخاصة بك، على أن تكون الروابط الخاصة بكل الصفوف من الأول الإبتدائي حتى الثالث الثانوي

على النحو التالي:-

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية – الصف الأول الإبتدائي.

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية – الصف الثاني الإبتدائي.

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية – الصف الثالث الإبتدائي.

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية – الصف الرابع الإبتدائي.

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية – الصف الخامس الإبتدائي.

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية – الصف السادس الإبتدائي.

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية – الصف الأول الإعدادي.

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية – الصف الثاني الإعدادي.

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية – الصف الثالث الإعدادي.

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية – الصف الأول الثانوي.

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية – الصف الثاني الثانوي.

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية – الصف الثالث الثانوي.

تطبيق أعمال السنة على طلاب المدارس