انت الأن تتابع خبر عبر المنصة awlya.education.gov.dz رابط دخول فضاء الاولياء نتائج التسجيل في السنة التحضيرية 2024-2025 الابتدائية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التربية الوطنية عن قوائم اسماء المقبولين في نتائج تسجيلات القسم التحضيري ٢٠٢٤/٢٠٢٥ عبر سيت فضاء الاولياء؛ وأكدت أن على كافة المترشحين من الاطفال الجدد الثلوج وتسجيل الدخول إلى حساباتهم على الرابط awlya.education.gov.dz من أجل معرفة حالة الطلب مقبول ام لا؛ والآن سنكشف لكم رابط الدخول وكيفية استخراج نتائج التربية التحضيرية ٢٠٢٥ بالخطوات.
نتائج القبول في التربية التحضيرية ٢٠٢٤/٢٠٢٥
- ظهرت رسمياً الآن نتائج التحضيري 2024 عبر الرابط awlya.education.gov.dz، وكان بعد انتهاء التسجيل في التحضيري انتظر أولياء التلاميذ إشهار قائمة المقبولين في السنة الأولى الإبتدائية ٢٠٢٥ التي يتواصل إعلانها تباعا من خلال المؤسسات التربوية في كافة الولايات الجزائرية، والتي أعلنت من خلال المدراء عن قوائم التحضيري، والآن سنكشف لكم عن أهم التفاصيل عبر المنصة.
نتائج التسجيل في التحضيري ٢٠٢٥ منصة فضاء الاولياء
- تشهر وزارة التربية الوطنية عبر المنصة الرقمية التابعة لها، قوائم اسماء المقبولين في السنة التحضيرية اليوم، حيث سيكون بإمكانكم معرفة النتيجة من خلال
الخطوات التالية:-
- قم بزيارة موقع فضاء الأولياء
- قم بتسجيل الدخول بحسابك المسجل مسبقاً.
- قم بالضغط على أيقونة نتائج تسجيلات التحضيري.
- ستظهر بعد ذلك نتائج التحضيري الخاصة بالابن.
قوائم نتائج التحضيري pdf فضاء أولياء التلاميذ
- أعلنت عدد من مؤسسات التمدرس عن قوائم تسجيلات التحضيري والنتائج الخاصة بها الآن بعدد من الولايات، وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت أن النتائج ستكون متاحة اليوم عبر موقع فضاء الأولياء، وبعد إعلان النتائج سوف ينتقل التلميذ بصحبة ولي التلميذ إلي المؤسسة المختارة يوم غداً الأحد، ومعه استمارة التسجيل في فضاء الأولياء من اجل توقيعه من مدير المؤسسة وتفعيل الحساب الإلكتروني الخاص به.
- قامت وزارة التربية الوطنية الآن بإعلان قوائم نتائج التحضيري بمؤسسات التمدرس، وقد أعلنت عدد من مؤسسات التمدرس على النتائج عبر الصفحات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ينتظر البعض الأخر ظهور النتائج عبر المنصة الإلكترونية، وهو الأمر المتوقع حدوثه خلال الدقائق المقبلة، يذكر أنه سيلتزم التلاميذ بالدراسة يوم غداً الأحد.