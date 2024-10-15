انت الأن تتابع خبر عبر المنصة awlya.education.gov.dz رابط دخول فضاء الاولياء نتائج التسجيل في السنة التحضيرية 2024-2025 الابتدائية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التربية الوطنية عن قوائم اسماء المقبولين في نتائج تسجيلات القسم التحضيري ٢٠٢٤/٢٠٢٥ عبر سيت فضاء الاولياء؛ وأكدت أن على كافة المترشحين من الاطفال الجدد الثلوج وتسجيل الدخول إلى حساباتهم على الرابط awlya.education.gov.dz من أجل معرفة حالة الطلب مقبول ام لا؛ والآن سنكشف لكم رابط الدخول وكيفية استخراج نتائج التربية التحضيرية ٢٠٢٥ بالخطوات.

نتائج القبول في التربية التحضيرية ٢٠٢٤/٢٠٢٥

ظهرت رسمياً الآن نتائج التحضيري 2024 عبر الرابط awlya.education.gov.dz، وكان بعد انتهاء التسجيل في التحضيري انتظر أولياء التلاميذ إشهار قائمة المقبولين في السنة الأولى الإبتدائية ٢٠٢٥ التي يتواصل إعلانها تباعا من خلال المؤسسات التربوية في كافة الولايات الجزائرية، والتي أعلنت من خلال المدراء عن قوائم التحضيري، والآن سنكشف لكم عن أهم التفاصيل عبر المنصة.

نتائج التسجيل في التحضيري ٢٠٢٥ منصة فضاء الاولياء

تشهر وزارة التربية الوطنية عبر المنصة الرقمية التابعة لها، قوائم اسماء المقبولين في السنة التحضيرية اليوم، حيث سيكون بإمكانكم معرفة النتيجة من خلال

الخطوات التالية:-

قم بزيارة موقع فضاء الأولياء

قم بتسجيل الدخول بحسابك المسجل مسبقاً.

قم بالضغط على أيقونة نتائج تسجيلات التحضيري.

ستظهر بعد ذلك نتائج التحضيري الخاصة بالابن.

قوائم نتائج التحضيري pdf فضاء أولياء التلاميذ