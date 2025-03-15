مال وأعمال

رئيس الوزراء يفتتح أعمال تطوير وتوسعات مصنع قنديل للصلب

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يفتتح أعمال تطوير وتوسعات مصنع قنديل للصلب من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 15 مارس 2025 02:08 مساءً - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال جولته اليوم بمصنع قنديل للصلب، أعمال تطوير وتوسعات المصنع، ورافقه خلال جولته الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعمرو قنديل، رئيس مجلس إدارة الشركة.

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وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري ومرافقوه افتتاح أكبر مركز خدمي لتقطیع وتشریح الصاج الملون والمجلفن والمسحوب على البارد، حيث أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن خط الإنتاج الجديد سیكون قادرا على تغذیة قطاع الأجهزة المنزلية بجميع احتياجاتها، وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الإطار ماكينة تشريح الصاج، وماكينة أخرى لتقطيعه.

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وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه لتفقد المعرض الرئيسي لمنتجات الصلب المدرفل، كما تفقد أعمال تطوير خط درفلة الصلب على البارد، وشاهد في أثناء ذلك ماكينة للدرفلة على البارد، وكيفية ومراحل عملها، ثم قام بعد ذلك بتفقد خط الجلفنة رقم 2، وعقب ذلك توجه لتفقد ورشة تجليخ الصلب المدرفل، التي تستهدف تحسين جودة المنتج من حيث استواء السطح، وتقليل تكلفة الصيانة.

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وأثنى رئيس مجلس الوزراء المصري على التوسعات التي قامت بها شركة قنديل للصلب، مؤكدا استمرار دعم الحكومة لأية توسعات جديدة للمصانع، في إطار سياسة الدولة التي تنتهجها بدعم الصناعة المصرية، وتوطين مختلف الصناعات؛ لتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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