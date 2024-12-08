انت الأن تتابع خبر تفاصيل مصرع فتاة بولاق أبو العلا بعد قفزها من شرفة شقة بالطابق السابع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل حادث فتاة بولاق أبو العلا ، كشفت تحريات مباحث القاهرة، ملابسات سقوط فتاة من شرفة منزل بالطابق السابع في منطقة بولاق أبوالعلا بالقاهرة.

فتاة بولاق أبو العلا

تبين أن الفتاة بلوجر شهيرة على منصة التيك توك تدعى ندى خ، ولها مقاطع فيديو مصورة مع بعض مشاهير التيك توك، وهو ما أوضحه الحساب الخاص بها، حيث ظهرت معهم في بعض الفيديوهات أثناء حفلة.

سقوط فتاة بولاق أبو العلا من الطابق السابع

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة بلاغًا من قسم شرطة بولاق أبو العلا يفيد بسقوط فتاة من شرفة الطابق السابع في أحد المباني. وعلى الفور، انتقلت فرق الأمن إلى موقع الحادث للتحقيق في ملابساته.

وبعد الفحص والمعاينة، كشفت التحريات التي أجرتها فرق المباحث عن العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من عمرها، كانت ترتدي ملابسها كاملة، وتظهر عليها كسور وسحجات ونزيف في مناطق متفرقة من جسدها.

التحقيقات فى مصرع فتاة بولاق أبو العلا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة بولاق أبو العلا تضمن ورود بلاغ من الأهالي بسقوط فتاة من شرفة في الطابق السابع بأحد العقارات، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف الملابسات.

تبين بأن الفتاة اختلفت مع أحد الأشخاص على المبلغ المادي مقابل قضاء ليلة حمراء داخل منزله، وعندما رفض إعطاءها المبلغ، هددها بإحضار أصدقائه وممارسة الرذيلة معها، قررت القفز من الطابق السابع من شرفة المنزل، لتسقط على الأرض جثة هامدة.

جريمة بولاق أبو العلا