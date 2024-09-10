انت الأن تتابع خبر بـ تصميم أبهر الجميع .. إطلاق سيارة تويوتا كامري 2025 في السعودية بسعر وميزات مغرية وغير مسبوقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شركة تويوتا اليابانية كشفت عن الطراز الجديد لها تويوتا كامري موديل 2025 ، وهذه السيارة تنتمي لفئة السيارات السيدان، وظهرت بتصميم عصري ومبهر بعد اضافة لها عدد من الميزات .

تأتي سيارة تويوتا كامري موديل 2025

داخل سوق السيارات بالعديد من التكنولوجيات من ضمنها، شاشة عدادات رقمية مقاس 7 بوصة، وبها شاشة ترفيه مقاس 8 بوصات تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبها شاحن لاسلكي للجوال، وبها شاشة عرض على الزجاج الأمامي مقاس 10 بوصات، وبها نظام صوتي مكون من 9 سماعات، وعجلة قيادة مكسوة بـ الجلد ومدفئة، وبها مقاعد أمامية تدعم يتم تعديلها كهربائياً في 8 اتجاهات، وبها دعم كهربائي لمنطقة أسفل الظهر لمقعد السائق.

بالإضافة إلى ان سيارة تويوتا كامري موديل 2025

تمتلك أيضا مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتهوية، وبها مرايا جانبية تدعم ميزة التدفئة قابلة للتعديل الكهربائي، وبها إشارات انعطاف مدمجة، ومؤشرات تحذير النقطة العمياء بلون الهيكل، وبها مقابض بنفس لون الهيكل، وبها جنوط مقاس 16 بوصة، وبها مشتت هواء باللون الأسود، وعادم أحادي مع مخرجين مطليين بالكروم، وبها مصابيح أمامية نحيفة بزوايا حادة، ومصابيح أمامية مزدوجة بتقنية LED للضوء، وبها نظام إضاءة عالي تلقائي، ومصابيح LED للقيادة النهارية.

– وسائل الأمان بـ تويوتا كامري موديل 2025 :

زودت سيارة تويوتا كامري موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، 8 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وبها فرامل مانعة الانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، ومثبت سرعة متكيف، ونظام التحكم في قوة الجر، وبها مساعد لصعود المرتفعات، ونظام التحذير بشأن الخروج عن المسار، ومساعد البقاء في المسار، والكشف عن النقاط العمياء وفرامل للطوارئ الذاتية، ونظام تحذير حركة المرور الخلفية، وإتاحة قراءة اللافتات بالطريق، وبها إمكانية الركن التلقائي، وحساسات الركن الأمامية والخلفي، وكاميرا للرؤية المحيطية 360 درجة.

– محرك تويوتا كامري موديل 2025 :

تحصل سيارة تويوتا كامري موديل 2025 على قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي ، وتنتج قوة 232 حصانا، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك

سعر تويوتا كامري موديل 2025 بالسعودية

الفئة الأولى من سيارة تويوتا كامري موديل 2025 تباع بسعر 106 آلاف ريال سعودي.

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كامري موديل 2025 تباع بسعر 115 ألف ريال سعودي.

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كامري موديل 2025 تباع بسعر 125 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كامري موديل 2025 تباع بسعر 129 ألف ريال سعودي.