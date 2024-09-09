انت الأن تتابع خبر تويوتا كامري 2025 جراندي .. أحدث سيارة رياضية في السعودية تصل بميزات وسعر أبهر الجميع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تويوتا كامري 2025 من السيارات الأكثر بحثا ومبيعا في المملكة العربية السعودية لموديلات 2025 السيدان لذلك سنعرفكم في هذه السطور على مواصفات كامري جراندي 2025 عقب الاطلاق الرسمي لها لدى الوكيل الحصري والمحلي شركة عبداللطيف جميل السعودية

تتمتع سيارة تويوتا كامري بشكل عام بشعبية كبيرة

فهي واحدة من أيقونات السيارات السيدان اليابانية، والتي باتت تتمتع بلمسات وتصميم أكثر رُقي ومقصورة أكثر تطوراً في جيلها التاسع عن الجيل السابق.

وتتوفر تويوتا كامري 2025 في السعودية الآن مع 7 فئات مختلفة من بينهم 3 فئات مع محرك بنزين، فيما جاءت 4 فئات مع محرك هايبرد.

وتُعد فئة جراندي واحدة من أهم فئات كامري، والتي تأتي مع تجهيزات تعزز الرفاهية والراحة بشكل واضح، لذلك يقدم لكم موقع المربع نت في المقال التالي مواصفات تويوتا كامري 2025 فئة جراندي كاملة مع الأسعار.

مواصفات تويوتا كامري 2025 جراندي من الخارج

نبدأ مواصفات تويوتا كامري 2025 جراندي مع التصميم الخارجي، فجاءت السيارة اليابانية في جميع فئاتها مع تصميم خارجي أكثر أناقة وتميزاً عن الجيل السابق.

فحصلت كامري 2025 جراندي على شبك أمامي جريء (منخفض قليلاً) تميز بتلك الخطوط الأفقية المستقيمة التي يوجد بها تموجات في الأطراف لإضافة لمسة فريدة.

كما تميزت بتلك المصابيح الأمامية حادة الزوايا والنحيفة، والتي عززت بدون شك تلك النظرة الهجومية ل

مصابيح أمامية (LED)

مصابيح خلفية مدمجة LED و هالوجين

مصابيح نهارية ليد “DRL”

كشافات ضباب أمامية (LED)

تعديل يدوي للأنوار الأمامية لمستوى الإضاءة

فضلاً عن ما سبق تأتي كامري 2025 جراندي مع مرايا جانبية كهربائية بلون السيارة +إشارات انعطاف+ قابلة للطي آلياً.

وتستند كامري 2025 جراندي على جنوط مقاس 18 بوصة، وفي الخلف يوجد جناح خلفي بجانب شعار كامري، بالإضافة لعلامة جراندي.

أبعاد تويوتا كامري 2025

الطول

4,885 مم.

العرض

1,840 مم

الارتفاع

1,445 مم.

طول قاعدة العجلات

2,825 مم.

تويوتا كامري 2025 جراندي

ونصل الآن إلى مواصفات تويوتا كامري 2025 جراندي من الداخل، والتي تشعر بداخلها بلمسات الرُقي بشكل ملحوظ عن فئتي E و LE.

فتأتي السيارة السيدان اليابانية التي تتسع إلى 5 ركاب من الداخل مع مقاعد من الجلد الفاخر لون جملي وتدعم ميزة التحكم الكهربائي لمقعد السائق و مقعد الراكب الأمامي، كما تدعم ميزة التهوية.

بالإضافة إلى ما سبق، حصلت كامري 2025 جراندي على التجهيزات التالية من الداخل:

تبديل السرعات خلف المقود + تعديل كهربائي للمقود

شاشة ترفيه 12.3 بوصة + شاشة عدادات 12.3 بوصة

نظام صوتي مكون من 6 سماعات

مكيف بتحكم أوتوماتيكي مستقل + فتحات تكييف خلفية

خاصية التعتيم الذاتي للمرآة الداخلية للرؤية الخلفية

إضاءة أرضية داخلية.

إضاءة داخلية محيطية على الأبواب الأمامية

فتحة سقف بانورامية

شاحن لاسلكي

نظام الأمان في تويوتا كامري 2025 جراندي

حصلت كامري 2025 جراندي في السعودية على مستوى متميز من تجهيزات السلامة والأمان والتي تعزز الراحة والرفاهية والقيادة شبه الذاتية.

وإليكم أبرز تجهيزات الأمان وأنظمة مساعدة السائق في السيدان الأيقونية:

6 وسائد هوائية

نظام تويوتا للأمان (TSS Ver. 3.0)

نظام حماية ما قبل التصادم (PCS)

مثبت سرعة ديناميكي راداري (DRCC)

المساعدة في تتبع المسار (LTA)

تنبيه مغادرة المسار (LDA)

الضوء العالي التلقائي (AHB)

نظام التحذير للنقاط العمياء (BSM)

نظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)

نظام دعم السلامة عند الخروج (SEA)

نظام الحماية في المواقف (PKSB)

كاميرا خلفية مع نظام توجيه (BGM)

حساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الوقوف

مكابح وقوف كهربائية ( EPB) + خاصية الوقوف المؤقت

خيارات محرك تويوتا كامري 2025

وفيما يخص محرك كامري 2025 جراندي، فقد حصلت السيارة في هذه الفئة على الخيار الخاص بالبنزين، وإليكم تفاصيل أداء الخيار الهايبرد والبنزين لجميع فئات كامري:

وجه المقارنة

المحرك الهايبرد

المحرك البنزين

نوع المحرك

محرك احتراق داخلي

محرك احتراق داخلي

عدد الأسطوانات

رباعي الأسطوانات

رباعي الأسطوانات

سعة المُحرك

2.5 لتر

2.5 لتر

نظام الدفع للعجلات

الدفع الأمامي

دفع أمامي

قوة محرك البنزين

184 حصان

201 حصان

أقصى قوة من موتور الكهرباء

134 حصان

عزم محرك البنزين

221

240

أقصى عزم للموتور الكهربائي

208

–

ناقل الحركة

أوتوماتيك CVT

أوتوماتيك 8 سرعات

سعر تويوتا كامري 2025 جراندي

اسم الفئة

سعر الفئة

E

105,340 ريال سعودي

LE

117,070 ريال سعودي

Grand

140,990 ريال سعودي

E هايبرد

106,605 ريال سعودي

E بلس هايبرد

111,550 ريال سعودي

LE هايبرد

120,060 ريال سعودي

لومير هايبرد