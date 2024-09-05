انت الأن تتابع خبر بديلة تويوتا كورولا الأرخص .. ماهو سعر وميزات سيارة سوزوكي سياز 2024 في السعودية اليوم؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيارات سوزوكي السيدان توفرت الآن في أسواق السعودية بأسعار مغرية ومزايا تنافس تويوتا وذلك عبر الوكيل الحصري لها في المملكة شركة نجيب أوتو، والتي توفر أحدث الموديلات والطرازات، لذلك سنعرفكم اليوم على المنافسة الأشرس لسيارة تويوتا كورولا، وهي سيارة سوزوكي سياز وسنعرفكم على سعرها وابرز مايميزها..

وتعد سوزوكي سياز 2024

واحدة من أفضل سيارات السيدان ضمن تشكيلة العلامة اليابانية، هي سيارة سيدان تنتمي للفئة تحت المدمجة، كما تنتجها سوزوكي منذ عام 2014، وتأتي بطول 4.5 متر تقريبا مع قاعدة عجلات 2,650مم، فيما تتمتع بتصميم عصري وانسيابي مميز.

وتعتمد سوزوكي سياز 2024 في قوتها على محرك مكونًا من 4 أسطوانات، بسعة 1.5 لتر، مع ناقل حركة أوتوماتيك بـ 4 سرعات، كما تتصل بمنظومة الدفع الأمامي.

ما هي أبرز تقنيات سوزوكي سياز 2024؟

وبالحديث عن أبرز تقنيات سوزوكي سياز 2024 من الداخل، فإن السيارة السيدان اليابانية جاءت بما يتناسب مع كونها سيارة اقتصادية، والتي تتضمن العديد من التجهيزات على النحو التالي:

نظام تكييف هواء يدوي أو آلي وفقاً للفئة.

فتحة مكيف خلفية.

نظام تشغيل المحرك بدون مفتاح.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

شاشة نظام المعلومات والترفيه مقاس 7 بوصة.

نظام صوتي مكونا من 4 مكبرات صوت.

منافذ AUX و USB

منفذ 12 فولت.

دعم تشغيل اسطوانات CD.

دعم الوسائط WMA والملفات الصوتية MP3.

تقنية البلوتوث.

مرايا رؤية خلفية تدعم خاصية التعتيم التلقائي.

كم سعر سوزوكي سياز 2024؟

وفيما يخص سعر سوزوكي سياز 2024 ضمن اسعار سيارات سوزوكي السيدان 2024 – 2025 في السعودية، حيث يبدأ سعرها من 58,650 ألف ريال سعودي، وتتوفر لدى وكيل العلامة المحلي بالممكة شركة نجيب أوتو بالفئات التالية:

اسم الفئة

سعر سوزوكي سياز 2024

الفئة القياسية GL

59,800 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

فئة GLX